Αστυνομία: Ένοπλος προσπάθησε να μπει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (εικόνες)

Οι φρουροί του κτηρίου προσήγαγαν τον άνδρα και στη συνέχεια διαπίστωσαν πως είχε πάνω του όπλο. Εξετάζεται αν η άδεια οπλοφορίας του είναι πλαστή.



Ένταση δημιουργήθηκε έξω από το κτήριο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Περίπου στη 13:00 σήμερα ένας 40χρονος άνδρας επιχείρησε να περάσει την είσοδο του κτηρίου, ωστόσο τον σταμάτησαν οι φρουροί που βρίσκονταν εκεί.

Ό ίδιος δεν μπορούσε να καμία περίπτωση να δικαιολογήσει την παρουσία του εκεί, αλλά επέμενε να προσπαθεί να περάσει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες έδειχνε να βρίσκεται σε έναν δικό του κόσμο και να μιλά ακατάληπτα.

Οι φρουροί του ζήτησαν να αποχωρήσει από το σημείο, εκείνος δεν το έκανε και εν τέλει τον προσήγαγαν.

Ο άνδρας οδηγήθηκε έπειτα στο αστυνομικό τμήμα του Κολωνού και κατά την έρευνα που του έγινε εκεί βρέθηκε πάνω του ένα όπλο το οποίο κατείχε νόμιμα. Στη συνέχεια οι Αρχές τον μετέφεραν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών ώστε να εξακριβωθεί αν η άδεια που έχει είναι νόμιμη ή πλαστή.

