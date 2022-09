Κοινωνία

Καιρός: Φθινόπωρο από Τετάρτη

Συννεφιασμένος και βροχερός θα είναι ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τον "κατήφορο" παίρνει η θερμοκρασία.

Την Τετάρτη άστατος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Βροχές θα εκδηλωθούν σε περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας χώρας, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα ανατολικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 24, στην Ήπειρο από 11 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 έως 28 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 26 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 και βαθμιαία 6 Μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 Μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 Μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα ενισχυθούν στα 5 Μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα 6 Μποφόρ τοπικά.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και ενδεχομένως πρόσκαιρες σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με αυξημένη πιθανότητα παροδικών βροχών ή καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς.

