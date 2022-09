Κοινωνία

Πεντέλη - Εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 25χρονος εν ώρα εργασίας

Τραγωδία στην Πεντέλη. Νεκρός έπεσε νεαρός άντρας εν ώρα εργασίας. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του πρόωρου θανάτου 25χρονου από τον Βόλο ο οποίος εργάζονταν στην Πεντέλη.

Ο άτυχος νέος, σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν στην Πεντέλη σε εργολάβο της ΔΕΗ και χθες το απόγευμα, ενώ εργάζονταν τον χτύπησε ηλεκτροφόρο συρματόσχοινο στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα έγινε μπροστά σε δύο ακόμη εργαζόμενους και η σορός του άτυχου νέου μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το ΑΤ Πεντέλης.

Η νεκρώσιμος ακολουθία του άτυχου 25χρονου θα γίνει στην Καρδίτσα.

