Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Επικαιροποιημένα εμβόλια: πότε ξεκινά η χορήγηση σε ευπαθείς ομάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας για τα εμβόλια κατά των μεταλλάξεων Ο4 και Ο5 που αναμένονται στη χώρα μας.

Από τις αρχές Οκτωβρίου θα μπορούν να εμβολιάζονται οι ευπαθείς ομάδες και οι άνω των 60 ετών με τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά των μεταλλάξεων του κορονοϊού Ο4 και Ο5. Αυτό ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπης Τζούφη για τη «μη καταβολή αμοιβών απασχολούμενων στα Εμβολιαστικά Κέντρα», στην οποία τέθηκε και το θέμα των αναμνηστικών εμβολίων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, αυτήν τη στιγμή ο κόσμος εμβολιάζεται με τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά της Ο1 και φιλοδοξούμε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου να είναι στη διάθεσή μας και τα εμβόλια κατά της Ο4 και Ο5, προκειμένου να εμβολιάζεται ο πληθυσμός για τον οποίο υπάρχουν σχετικές οδηγίες (ευάλωτες ομάδες και πολίτες άνω των 60 ετών). Όπως σημείωσε ο κ. Πλεύρης, παρά τη διάθεση της παραγωγού εταιρείας να εξαντληθούν πρώτα τα εμβόλια κατά της Ο1, πέρασε η πρόταση Ελλάδας και Κύπρου στο συμβούλιο υπουργών Υγείας της ΕΕ ώστε με το που βγουν τα νέα εμβόλια (Ο4 και Ο5) να σταματήσει η διάθεση των εμβολίων κατά της Ο1.

Κατά τη συζήτηση της ερώτησής της, η κ. Τζούφη ζήτησε στοιχεία για τα κρούσματα στον μαθητικό πληθυσμό μετά το άνοιγμα των σχολείων, κάνοντας λόγο για στοιχεία επανόδου της πανδημίας και τονίζοντας ότι ο παιδικός εμβολιασμός είναι σε χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η χώρα μας δεν είναι «νησίδα», υπογραμμίζοντας πως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες άνοιξαν τα σχολεία τους όπως εμείς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά - Μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν: Κανένας δεν θα κάνει bullying στην Ελλάδα

Ζακ Κωστόπουλος: Πορεία μνήμης στην Αθήνα (εικόνες)

Ύποπτο αντικείμενο κοντά στον Λευκό Οίκο