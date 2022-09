Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Με θωράκιση συνόρων απαντάμε στην τουρκική προκλητικότητα

Συνάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τον Βούλγαρο ομόλογό του στην Αλεξανδρούπολη. Το μήνυμα στην Τουρκία.



Η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας στη φύλαξη των συνόρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης καθώς και η πλήρης ένταξη της γειτονικής χώρας στη Ζώνη Σέγκεν ήταν τα θέματα της συνάντησης του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ιβάν Ντεμερτζίεφ, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

«Η συνάντησή μας εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα ενίσχυσης της συνεργασίας μας και συντονισμού των προσπαθειών μας προκειμένου να προασπίσουμε το Διεθνές Δίκαιο, να προασπίσουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος συμπληρώνοντας ότι «μέσα απ’ όλα τα τελευταία γεγονότα αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι ο Έβρος δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό σύνορο αλλά είναι και το σύνορο μεταξύ του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής από εδώ και της εργαλειοποίησης δυστυχισμένων ανθρώπων από την άλλη πλευρά. Είναι ένα σύνορο ανάμεσα στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και ανάμεσα στην καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου από την άλλη πλευρά». Χαρακτήρισε το θέμα της παράνομης μετανάστευσης ως μία πολύ σημαντική κοινή πρόκληση «καθώς Ελλάδα και Βουλγαρία έχουμε τα σύνορά μας με την Τουρκία τα οποία είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία [...] και δυστυχώς όλο το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μία οργανωμένη επιχείρηση εργαλειοποίησης δυστυχισμένων ανθρώπων, των παράνομων μεταναστών, η οποία εξελίσσεται και στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία η Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύει τη φύλαξη των συνόρων της. «Με όλους τους δυνατούς τρόπους, προχωράμε στην κατασκευή του φράχτη κατά μήκος όλου του ποταμού Έβρου, αυξάνουμε τα ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης, συνεργαζόμαστε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας πάντοτε με σεβασμό στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και πάνω απ’ όλα οι Έλληνες ενωμένοι θ’ αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση όπως το χουμε κάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα με πολύ αποτελεσματικό τρόπο με τη στήριξη και τη συνεργασία και των Βουλγάρων φίλων μας».

Αναφορικά με το θέμα της πλήρους ένταξης της Βουλγαρίας στη Ζώνη Σέγκεν, ο Έλληνα υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι «η Ελλάδα υποστηρίζει απολύτως το αίτημα της γειτονικής χώρας, θεωρούμε ότι είναι απολύτως έτοιμη να ενταχθεί στη ζώνη Σέγκεν», διαβεβαιώνοντας ότι στις επικείμενες σχετικές με την ένταξη διαδικασίες «η θέση μας θα είναι σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ένταξης της Βουλγαρίας στη ζώνη Σέγκεν».

Από την πλευρά του ο κ. Ντεμερτζίεφ δήλωσε ότι Ελλάδα και Βουλγαρία οφείλουν να συνεργάζονται στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης δεδομένου ότι φυλάνε όχι μόνο τα δικά τους σύνορα αλλά και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την άποψη ότι το εν λόγω ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία αν οι δύο χώρες δεν αλληλοβοηθηθούν. Διαβεβαίωσε ότι η Βουλγαρία είναι έτοιμη για πολύ στενή συνεργασία με την Ελλάδα στο πλαίσιο της οποίας προτίθεται να αναλάβει το ρόλο του μεσάζοντα με την τουρκική πλευρά και ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, σημειώνοντας ότι η πίεση στα σύνορα των δύο χωρών θα μειωθεί εάν αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά και σε συνεργασία τα κυκλώματα διακίνησης.

Τέλος σε ό,τι αφορά στην ένταξη της Βουλγαρίας στη Ζώνη Σέγκεν, ο κ. Ντεμερτζίεφ εξέφρασε την ικανοποίησή του καθώς για ακόμη μία φορά η Ελλάδα επιβεβαίωσε την υποστήριξή της για την ένταξη ενόψει και της επικείμενης και τελευταίας αξιολόγησης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο.

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της συνάντησης στην Αλεξανδρούπολη οι δύο υπουργοί θα μεταβούν στον φράχτη, ο οποίος όπως αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση μέσω της συνεργασίας των δύο χωρών θα είναι κοινή υπόθεση.