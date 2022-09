Πολιτική

Θεοδωρικάκος για Έβρο: Ο Τσίπρας πρέπει να ζητήσει συγγνώμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είμαστε σε εγρήγορση και επιφυλακή. Τα σύνορα στον Έβρο είναι απροσπέλαστα και έτσι θα συνεχίσουν να είναι, είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το μήνυνα που στέλνει στην Τουρκία.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο τηλεοπτικό σταθμό «OPEN», αναφέρθηκε αρχικά στην σημερινή επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. «Τιμώ προσωπικά την μνήμη του. Υπήρξε ένα θύμα της ακροδεξιάς τρομοκρατίας, της δολοφονικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» κι οφείλουμε όλοι να θυμόμαστε, όπως οφείλουμε να θυμόμαστε όλα τα θύματα της τρομοκρατίας, απ' όπου κι αν προέρχονται πολιτικά, όπου κι αν ανήκουν, και ανεξάρτητα από το ποιος πήρε στο χέρι του το όπλο για να τους δολοφονήσει. Να υπενθυμίσω σε όλους, ότι την ακροδεξιά οργάνωση «Χρυσή Αυγή», οδήγησε στην δικαιοσύνη μια κυβέρνηση συνεργασίας της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και η δίκη ολοκληρώθηκε από κυβέρνηση της ΝΔ, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Στη συνέχεια μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα στον Έβρο, τονίζοντας ότι η πίεση έχει πολλαπλασιαστεί, καθώς από την αρχή του χρόνου έχουν επιχειρήσει να μπουν από εκεί, πάνω 150.000 παράνομοι μετανάστες - και μόνο τον μήνα Αύγουστο ο αριθμός αυτός ήταν πάνω από 40.000.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν τη βασική ευθύνη μαζί με τον στρατό και μαζί με τους Εβρίτες, και υλοποιούν όλοι μαζί το Σχέδιο «Ακρίτας», δεν επιτρέπουν σε κανέναν να περάσει παράνομα τα σύνορα μας. «Είμαστε σε εγρήγορση και επιφυλακή. Τα σύνορα στον Έβρο είναι απροσπέλαστα και έτσι θα συνεχίσουν να είναι» σημείωσε.

Παράλληλα, ο υπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, δηλώνοντας εμφατικά ότι «εάν συμβεί μαζική προσπάθεια από συγκεκριμένο σημείο, υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια της Ελληνικής Αστυνομίας και είμαστε απόλυτα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Δεν είναι στα λόγια - και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά και ο κύριος Ερντογάν και ο κύριος Σοϊλού και άπαντες στην Τουρκία. Θα πρέπει να ξέρουν όλοι, ότι οι Έλληνες είμαστε απολύτως ενωμένοι και αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα σύνορά μας».

14

Στην συνέχεια, ο κ. Θεοδωρικάκος αξίωσε για ακόμα μια φορά από τον κ. Τσίπρα, να ζητήσει μια συγγνώμη για τα όσα ισχυρίστηκε στην υπόθεση των 38 Σύρων που είχαν επιβιβαστεί σε νησίδα του Έβρου. «Σήμερα που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα δώσει συνέντευξη σε λίγες ώρες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα ήθελα άλλη μια φορά να του ζητήσω να πάρει πίσω τα απαράδεκτα λόγια και να ζητήσει συγγνώμη από την Ελληνική Αστυνομία, τον ελληνικό στρατό και τους Εβρίτες, διότι στα μέσα Αυγούστου κατήγγειλε την κυβέρνηση και όλα τα σώματα που φυλάττουν τα σύνορα μας εκεί, ότι η νησίδα, η περίφημη, στην οποία υποτίθεται ότι υπήρχαν 38 παράνομοι μετανάστες, ήταν ελληνική. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, μας κατηγόρησαν ότι εκχωρήσαμε γη στους Τούρκους» είπε σχετικά και συμπλήρωσε: «Τώρα πλέον έχει αποδειχθεί ότι είναι ψέματα και ένας πολιτικός ηγέτης που έχει διατελέσει πρωθυπουργός και φιλοδοξεί να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη ελληνικού λαού, εάν θέλει να είναι στοιχειωδώς αξιόπιστος, οφείλει να ζητήσει συγγνώμη για ένα τέτοιο κραυγαλέο λάθος. Εδώ δεν πρόκειται για οικονομικά νούμερα, δεν πρόκειται για στατιστικές. Δεν μπορείς να κατηγορείς την κυβέρνηση, και όλους αυτούς τους φορείς που δρουν για να φυλάξουν τα σύνορά μας, ότι είχαν μπει παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα, όταν πλέον γνωρίζεις ότι αυτή η νησίδα ήταν τουρκική. Επιτέλους, θα τον ρωτήσει σήμερα κάποιος δημοσιογράφος; Και δεν άκουσα χθες από τον κ. Τσίπρα ούτε μία κουβέντα για την τουρκική προκλητικότητα. Δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει».

Αναφορικά με το ζήτημα των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) ο υπουργός τόνισε ότι το αίτημα για ασφάλεια στα πανεπιστήμια είναι καθολικό, και πως όσοι υπηρετούν στις ΟΠΠΙ είναι πτυχιούχοι που προστατεύουν την ακαδημαϊκή κοινότητα από εμπόριο ναρκωτικών, από παραεμπόριο, από βίαιες συμπεριφορές, από οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Επιπρόσθετα ξεκαθάρισε, ότι δεν αφορούν τις ΟΠΠΙ οι εκπαιδευτικές διαδικασίας μέσα στα αμφιθέατρα, ούτε οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών και οι πολιτικές δραστηριότητες. Τόνισε δε, πως «όσο πιο γρήγορα σταματήσουν οι ακραίες αντιδράσεις μικρών περιθωριακών ομάδων, τόσο πιο καλά θα λειτουργήσει ο θεσμός».

Με αφορμή τη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι θα καταργήσει τον θεσμό των ΟΠΠΙ όταν ανέβει στην εξουσία, ο υπουργός επισήμανε πως ο ελληνικός λαός γνωρίζει πλέον τι εστί ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα κάνει ξανά το λάθος να του εμπιστευθεί την διακυβέρνηση της χώρας, καθώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κόστισε στην Ελλάδα 100 δισ. ευρώ και παραλίγο η χώρα μας να καταστραφεί.

«Αναρωτιέμαι, ο κύριος Τσίπρας, είναι δυνατόν να μην θέλει να υπάρχει ασφάλεια στο ελληνικό πανεπιστήμιο; Μήπως θέλει να παραδώσουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο σε αυτούς που ξήλωσαν τη βιβλιοθήκη στο Αριστοτέλειο; Μήπως θέλει να παραδώσουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο σε αυτούς που λοιδόρησαν και χτύπησαν τον Πρύτανη της ΑΣΣΟΕ; Μήπως θέλει να παραδώσουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο σε έξω φοιτητικούς κύκλους, οι οποίοι νέμονται, από ό,τι φαίνεται, τις φοιτητικές εστίες, την ώρα που ψάχνουμε να βρούμε χρήματα για να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια, τους φοιτητές, τη στέγη;» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και συνέχισε λέγοντας: «Εφαρμόζουμε τον νόμο σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Αρχές, εφαρμόζουμε το νόμο με τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που συμφωνούν ότι όλοι πρέπει να είναι ασφαλείς στο πανεπιστήμιο. Περιμένω από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, διότι κάποτε πρέπει να συνεννοηθούμε».