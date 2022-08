Πολιτική

ΥΠΕΞ για Έβρο: Απόπειρα της Τουρκίας να δημιουργήσει συνοριακό ζήτημα

Το ΥΠΕΞ, καλεί για σύνεση και και επίδειξη υπευθυνότητας από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αντί για προσπάθεια εκμετάλλευσης.

Για απόπειρα της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό- προσφυγικό δημιουργώντας ενδεχομένως συνοριακό ζήτημα κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Με βάση το παραπάνω καλεί για σύνεση και επίδειξη υπευθυνότητας από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας αντί για προσπάθεια εκμετάλλευσης, ώστε αυτό να λειτουργήσει ως πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης ,από μερίδα της αντιπολίτευσης.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Το πρόσφατο περιστατικό που αφορά την προώθηση αιτούντων ασύλου από την Τουρκία προς την Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου, αποτελεί μία ακόμη απόπειρα της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό-προσφυγικό και ενδεχομένως να δημιουργήσει παράλληλα συνοριακό ζήτημα. Απέναντι σε αυτήν τη νέα απόπειρα εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων απαιτείται σύνεση και υπευθυνότητα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας, αντί για προσπάθεια μετατροπής του ζητήματος σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, από μερίδα της αντιπολίτευσης».

