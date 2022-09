Κόσμος

Τουρκία: Φωτιά στην Μαρμαρίδα - Νεκροί από συντριβή πυροσβεστικού ελικοπτέρου (εικόνες)

Βίντεο έδειχναν πυκνό καπνό να υψώνεται από βουνά που συνορεύουν με τη θάλασσα.



Μια πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας, τουριστικό θέρετρο στις ακτές του Αιγαίου και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη, σκοτώτοντας δύο επιβαίνοντες και τραυματίζοντας πέντε ακόμη.

Το γραφείο του νομάρχη Μούγλων δήλωσε ότι η φωτιά ξέσπασε σε δάση γύρω από την περιοχή Γιαλαντσιμπογκάζ. Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν πυκνό καπνό να υψώνεται από βουνά που συνορεύουν με τη θάλασσα.

Οι άνεμοι που πνέουν με ταχύτητα 14 χλμ την ώρα τροφοδοτούν τις φλόγες, ανέφερε το γραφείο του νομάρχη Μούγλων. Δεκαπέντε ελικόπτερα και οκτώ αεροσκάφη έκαναν ρίψεις νερού, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες και δεκάδες υδροφόρα οχήματα και κανόνια ρίψης νερού της αστυνομίας κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στην επαρχία Τσαρντάκ, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από την πυρκαγιά. Το ελικόπτερο μετέφερε δύο Τούρκους και πέντε Ρώσους, είπε.

Η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο κάνει τους καύσωνες πιο πιθανούς και πιο έντονους, λένε επιστήμονες.

Οι δασικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, οι περισσότερες από τις οποίες σημειώθηκαν επίσης κοντά στη Μαρμαρίδα, ήταν οι πιο έντονες που έχουν καταγραφεί στην Τουρκία, ανέφερε εκείνη την περίοδο ένα παρατηρητήριο καταγραφής της ατμόσφαιρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτοντας ότι η Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε ένα επίκεντρο ξεσπάσματος πυρκαγιών.

Η κυβέρνηση επικρίθηκε για την ανεπαρκή ανταπόκρισή της και την ετοιμότητά της να καταπολεμήσει μεγάλης κλίμακας δασικές πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης σύγχρονων πυροσβεστικών αεροσκαφών.

