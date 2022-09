Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak Preview από το νέο συγκλονιστικό επεισόδιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 καθηλώσει με την καταιγιστική πλοκή και τις συνεχείς ανατροπές του.



Απόψε στις 22:00, το νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι» θα μας καθηλώσει με την καταιγιστική πλοκή και τις συνεχείς ανατροπές του.



Δείτε το sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, της Άννας και του Δημήτρη, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

Σ’ αυτόν τον αγώνα που ξεκινάνε, μία συγκλονιστική αποκάλυψη θα ανατρέψει τα πάντα…

Τα τρία πρώτα συγκλονιστικά επεισόδια της σειράς «Παγιδευμένοι» μπορείτε να τα δείτε στο site του ANT1

https://www.antenna.gr/watch/1578868/oi-pagideymenoi-epeisodio-01-02

και στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=ZMFYMzDhh0A

Ειδήσεις σήμερα:

Σταμάτης Κόκοτας: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής

Φονική ληστεία σε ψιλικατζίδικο: Ξέσπασε στο δικαστήριο η μητέρα του αδικοχαμένου υπαλλήλου

Τρίπολη - Δυστύχημα με ποδήλατο: Συγκλονίζουν οι γονείς του 15χρονου (εικόνες)