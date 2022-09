Υγεία - Περιβάλλον

Κρατικό Νίκαιας: Νοσηλεύτρια έπαθε ηλεκτροπληξία - Εικόνες με τα γυμνά καλώδια

Παρέμβαση του υπουργείου Υγείας, μετά από την ηλεκτροπληξία που υπέστη νοσηλεύτρια, σε θάλαμο ασθενών με κορονοϊό.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τα γυμνά καλώδια, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά από το περιστατικό με την νοσηλεύτρια που υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ δούλευε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Η νοσηλεύτρια, ηλικίας 25 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες, μπήκε σε θάλαμο ασθενών με κορονοϊό, όπου νοσηλεύονταν 11 ασθενείς, προκειμένου να τοποθετήσει ορό σε έναν από αυτούς. Χτυπήθηκε από το ηλεκτρικό ρεύμα, ακουμπώντας στα γυμνά καλώδια, καθώς ο θάλαμος είναι και πολύ κακή κατάσταση, με καλώδια γυμνά εκτεθειμένα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Εργαζόμενων στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, η νοσηλεύτρια πιθανώς ακούμπησε με τον αγκώνα της στα γυμνά καλώδια και «χτυπήθηκε» από το ρεύμα.

Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργείου Υγείας, μετά την δημοσιότητα που πήρε το θέμα, και υπήρξε κινητοποίηση για την επιδιόρθωση των βλαβών.

Η νοσηλεύτρια νοσηλεύτηκε στην Καρδιολογική Κλινική. Η υγεία της δεν κινδυνεύει ωστόσο η γιατρός που την εξέτασε έκανε λόγο για καρδιολογικές αρρυθμίες μετά το περιστατικό, χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ηλεκτροπληξίας. Η γυναίκα πήρε εξιτήριο μετά την 48ωρη παρακολούθησή της από τους γιατρούς.

«Δεν υπάρχει άλλη αναφορά για παρόμοιο περιστατικό», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος των εργαζόμενων στο νοσοκομείο, τονίζοντας πως πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές στο θεραπευτήριο και να προσληφθεί προσωπικό που να ελέγχει την ορθή λειτουργία των υποδομών.

Όπως είπε, για να μην υπάρξει κι άλλο περιστατικό, «μετά το περιστατικό μπήκαν κάποια λευκοπλάστ για να μην βγαίνουν τα καλώδια».

