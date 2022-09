Παράξενα

Χανιά: 8χρονος “ξάπλωσε” νεαρό που πήγε να τον ληστέψει (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο μικρός Γιάννης, που εκπαιδεύεται στο muay thai, για το πως κατάφερε να εξουδετερώσει τον νεαρό που του επιτέθηκε με σκοπό να τον ληστέψει.

Άρχισε να μαθαίνει πολεμικές τέχνες και ειδικότερα muay thai, για να γυμνάζεται, αλλά και για να μπορεί να τα βγάζει πέρα στα δύσκολα.

Ο 8χρονος Γιάννης από τα Χανιά, απέδειξε ότι… μαθαίνει γρήγορα και μάλιστα το απέδειξε στον επίδοξο νεαρό ληστή που του επιτέθηκε, ενώ το παιδί πήγαινε στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς του!

Με μια λαβή, ο 8χρονος που κρατούσε τα χρήματα στο χέρι του, έριξε το αγόρι (ηλικίας 17-18 ετών) στην μέση του δρόμου και τον ανάγκασε να τραπεί σε φυγή για να αποφύγει τα χειρότερα.

Λίγες ώρες μετά από το περιστατικό, ο 8χρονος μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, για την περιπέτεια που τον έκανε «πρόσωπο της ημέρας» στα Χανιά:

