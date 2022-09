Life

Τριφύλλη για δίκη Φιλιππίδη: Θα πήγαινα να καταθέσω - Ηρωίδα η Ελπίδα Νίνου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε η Βάσια Τριφύλλη στην εκπομπή “Το Πρωινό” για τον Πέτρο Φιλιππίδη και την Ελπίδα Νίνου, τον Δημήτρη Λιγνάδη, αλλά και για τον εγγονό της!

Για την δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και την κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα μίλησε η Βάσια Τριφύλλη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, λέγοντας πως ο Σπύρος Μπιμπίλας ήταν φίλος του κατηγορούμενου ηθοποιού και σκηνοθέτη, όπως και η ίδια.

Για όσα ακούστηκαν στην δίκη σχετικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη και τις «ερωτικές ατασθαλίες» του και εξωσυζυγικές σχέσεις που του αποδίδονται, η Βάσια Τριφύλλη είπε πως «η γυναίκα του είναι ηρωίδα; Ποια γυναίκα το αντέχει αυτό;».

Στην δίκη, όπως είπε η Βάσια Τριφύλλη, «θα κατέθετα κι εγώ, για συγκεκριμένα πράγματα…. Δεν μπορώ να καταθέσω για κάτι που δεν είδα».

Σχετικά με την αποφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη, η Βάσια Τριφύλλη απάντησε «προσπαθώ να μην το σκέφτομαι ότι είναι έξω από την φυλακή ο Λιγνάδης και παιδιά της ηλικίας του, που έχουν κάνει λιγότερα από εκείνον. Δεν είχε επιδείξει και τέτοιο ταλέντο που να του συγχωρούνται οι πομπές του…».

Στο ερώτημα αν της λείπουν οι παραστάσεις και τα τηλεοπτικά πλατό, απάντησε «όλα μου λείπουν, αλλά τώρα με παρηγορεί ο εγγονός μου, ο γιός της κόρης που εγώ διάλεξα!».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: 8χρονος “ξάπλωσε” νεαρό που πήγε να τον ληστέψει (βίντεο)

Μάρθα Καραγιάννη: το “τελευταίο αντίο” στην ηθοποιό (βίντεο)

Κρατικό Νίκαιας: Νοσηλεύτρια έπαθε ηλεκτροπληξία - Εικόνες με τα γυμνά καλώδια