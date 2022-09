Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Και δεύτερη οβίδα εντοπίστηκε σε εργοτάξιο (εικόνες)

Στο ίδιο σημείο, χθες Τετάρτη, εντοπίστηκε μία ακόμα οβίδα, η οποία μεταφέρθηκε για ελεγχόμενη έκρηξη.

Μία ακόμα οβίδα εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στην οδό Λέοντος Σοφού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το σημείο έχει αποκλειστεί ενώ επί τόπου σπεύδει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Η οβίδα εντοπίστηκε σε εργοτάξιο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών.

