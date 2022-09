Κοινωνία

Καταγγελία για βιασμό – Ρόδος: Ο παίκτης ριάλιτι απαλλάχθηκε από την κατηγορία

Η πρόταση του εισαγγελέα, η κατάθεση της Αγγλίδας που τον κατήγγειλε, η απολογία του 30χρονου και η ιατροδικαστική έκθεση.

Να μην γίνει κατηγορία κατά του 30χρονου παίκτη ριάιλιτ για το αδίκημα του βιασμού που φέρεται να τελέστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Μαΐου 2022 στη Λίνδο εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Η Εισαγγελέας προτείνει επίσης να καταργηθεί η ισχύς της υπ’ αριθμ. 42/22 Διάταξης της Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Ρόδου, δυνάμει της οποίας επεβλήθησαν στον κατηγορούμενο οι περιοριστικοί όροι:

-Της άπαξ εμφάνισής του στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου διαμονής του και

-Της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ και να διαταχθεί η απόδοση της καταβληθείσας χρηματικής εγγύησης.

Ο 30χρονος άνδρας, μοντέλο και influencer, γνωστός από τη συμμετοχή του σε ριάλιτι , αλλά και – παλαιότερα – σε πρωινή εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης συνελήφθη μετά την καταγγελία μιας Αγγλίδας για βιασμό, την οποία γνώρισε ενώ εργαζόταν στην υποδοχή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Λίνδο.

Τι αναφέρει στην κατάθεσή της η 21χρονη Αγγλίδα

Όπως ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της η καταγγέλλουσα, είχε έρθει μαζί με τέσσερις φίλες της στη Ρόδο για διακοπές, προκειμένου να γιορτάσουν το τέλος των εξετάσεων του πανεπιστημίου και διέμεναν όλες μαζί στους Πεύκους. Όπως ανέφερε, την Δευτέρα 23/05/2022 κατά τις απογευματινές ώρες αποφάσισαν από κοινού να επισκεφθούν τη Λίνδο για φαγητό και διασκέδαση. Κάποια στιγμή, κι ενώ εξερευνούσαν τα στενά της Λίνδου, πέρασαν, όπως είπε, έξω από το μπαρ, όπου εργαζόταν ο 30χρονος, ο οποίος τις προσκάλεσε για να τις κεράσει ένα σφηνάκι. Του αρνήθηκαν και συνέχισαν τη βόλτα τους ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψαν και ο 30χρονος τις κέρασε μία γύρα σφηνάκια.

Όταν έφτασε η στιγμή να αποχωρήσουν, τις παρότρυνε, όπως ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα, να μεταβούν σε γνωστό μπαρ. Ο 30χρονος έφτασε περί την 01:20 ώρα. Αμέσως, τις εντόπισε και τις πλησίασε. Άρχισε να ενοχλεί αρχικά μια άλλη κοπέλα από την παρέα σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η οποία ήταν αρνητική και τότε απευθύνθηκε στις υπόλοιπες, ρωτώντας «ποια θα έρθει μαζί μου για πέντε λεπτά;». Την πρώτη φορά δε δέχτηκε καμία, ωστόσο μετά από λίγο, η καταγγέλλουσα τον ακολούθησε, όπως είπε, «υπέθεσα ότι θα ανταλλάξουμε κάποια φιλιά ή θα συζητήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 30χρονος όπως είπε, την οδήγησε σε ένα σκοτεινό σοκάκι, όπου άρχισε να τη φιλάει στο στόμα επιθετικά. Αρκετά κοντά υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα όπου την οδήγησε. Τότε, όπως ισχυρίζεται την κόλλησε στον τοίχο επιθετικά και συνέχισε να τη φιλάει, ενώ ταυτόχρονα έβαλε τα χέρια του στα γεννητικά της όργανα με βία.

Όπως είπε, εκείνη τη στιγμή, το μόνο που σκεφτόταν ήταν να γλιτώσει από τα χέρια του καθώς φοβήθηκε για τη ζωή της. Ο 30χρονος φέρεται να την υποχρέωσε σε στοματικό έρωτα με τη βία και στη συνέχεια τη βίασε.

Του ζήτησε να την αφήσει για να επιστρέψει στις φίλες της, αλλά εκείνος δεν την άφηνε και την εξανάγκασε δια της βίας σε πεολειχία.

Εκείνος, όπως υποστηρίζει η νεαρή, βλέποντας, την αποστροφή της, την άφησε να φύγει και εκείνη επέστρεψε τρέχοντας με λυγμούς στις φίλες της στις οποίες και εξιστόρησε τι ακριβώς είχε συμβεί.

Στη συνέχεια, όπως είπε η καταγγέλλουσα στους αστυνομικούς, έφυγαν για το δωμάτιό τους, λέγοντας μάλιστα ότι το ίδιο βράδυ προσπάθησε να πληγώσει τον εαυτό της με ξυραφάκι.

Οι φίλες της αφού την ηρέμησαν κατόπιν την συνόδευσαν στην Αστυνομία όπου έκανε καταγγελία για βιασμό.

Τι είπε στην απολογία του ο 30χρονος

Ο 30χρονος, κατά την απολογία του ανέφερε ότι το βράδυ της 24ης Μαΐου 2022, ήταν στην εργασία του και γύρω στις 00:00 π.μ. επισκέφθηκε το κατάστημα η 21χρονη με τις φίλες της.

Όπως είπε το γνωστό μοντέλο, η καταγγέλλουσα και οι φίλες της συζητούσαν με τους θαμώνες και το προσωπικό και η καταγγέλλουσα αφού τον ρώτησε πώς τον λένε ζήτησε την ηλεκτρονική διεύθυνση του στην εφαρμογή “INSTAGRAM”.

Ο 30χρονος ισχυρίστηκε ότι τον ρώτησε πού θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη διασκέδαση τους και εκείνος τους πρότεινε το μαγαζί που μένει ανοιχτό έως αργά, απαντώντας καταφατικά στην ερώτηση αν θα περάσει και εκείνος από εκεί.

Ανέφερε πως όταν η 21χρονη και η παρέα της έφυγαν λίγο αργότερα του έστειλε μήνυμα ρωτώντας τον πότε θα πάει κι εκείνος. Πράγματι μετέβη με τους φίλους του μετά από περίπου μισή ώρα και τότε η καταγγέλλουσα με τις φίλες της κάθισαν στην παρέα τους.

Στη συνέχεια ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η καταγγέλλουσα, αφού συζήτησε με άλλους άνδρες επέστρεψε και άρχισε να του μιλάει και να του χαϊδεύει τα μαλλιά και πως όταν τη ρώτησε αν θέλει να πάνε κάπου πιο ήσυχα εκείνη δέχτηκε.

Συνεχίζοντας την απολογία του ανέφερε ότι σε είκοσι μέτρα από το κατάστημα υπήρχε ένα σπίτι υπό κατασκευή, απέναντι σε άλλα ήδη κατοικημένα σπίτια στην αυλή του οποίου άρχισαν ερωτικές περιπτύξεις και πως εκείνη του ξεκούμπωσε το παντελόνι και του έκανε στοματικό έρωτα κι όταν της ζήτησε να ολοκληρώσουν την ερωτική πράξη εκείνη δέχθηκε.

Επιπλέον το μοντέλο ισχυρίζεται ότι η ερωτική πράξη κράτησε πολύ λίγο καθώς του φάνηκε ότι άκουσε φωνές ισχυριζόμενος επιπλέον ότι εκείνη την ώρα συνειδητοποίησε ότι έπεσε το σκουλαρίκι του και της είπε να πάει στις φίλες της κι εκείνος θα έμενε πίσω για να ψάξει να το βρει και έκτοτε δεν την ξαναείδε.

Την επόμενη ημέρα όπως είπε, πληροφορήθηκε ότι του υπέβαλε μήνυση για βιασμό.

Επιπλέον, το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε και στην ιατροδικαστική έκθεση που συνέταξε ο κ. Π. Κοτρέτσος στην οποία αναφέρεται ότι δεν διαπιστώνονται σημάδια τα οποία να υποδηλώνουν πρόσφατη συνουσία, πράγμα που όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, ενισχύει την αλήθεια των λεγόμενων του ότι η συνουσία διήρκεσε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι δεν προκύπτει κανένα αντικειμενικό στοιχείο που να μαρτυρά κακοποίηση πόσω δε μάλλον βιασμό, σε βάρος της καταγγέλλουσας.

Επιπλέον σε ό,τι αφορά στα όσα είπε η καταγγέλλουσα ότι επιχείρησε να διαπράξει κακό στον εαυτό της, υποστηρίζει στην απολογία του ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά και από κανένα σημάδι στο κορμί της νεαρής καταγγέλλουσας αποδεικνύεται αυτός ο ισχυρισμός.

Η πρόταση της Εισαγγελέως

Η Εισαγγελέας στην πολυσέλιδη πρότασή της έκρινε ότι επρόκειτο για μία κακή ερωτική συνεύρεση, που μπορεί να είναι μία οδυνηρή εμπειρία για ένα νέο κορίτσι με ευαίσθητη ψυχοσύνθεση, όταν μάλιστα η συμπεριφορά και της ιδίας που την οδήγησε σε αυτήν, έρχεται σε σύγκρουση με τις αυστηρές καθολικές χριστιανικές πεποιθήσεις της και τα πρότυπα συμπεριφοράς που αυτή επιθυμεί να ακολουθεί.

Ο ισχυρισμός της ενώπιον της πραγματογνώμονα ότι παρέλυσε λόγω του φόβου της, διότι κατάλαβε ότι βρισκόταν σε μία ξένη χώρα και δεν ήξερε πού θα μπορούσε να καταλήξει όλο αυτό και ότι είχε παγώσει από φόβο, διότι ο κατηγορούμενος είχε έναν πιο δυνατό σωματότυπο από τον δικό της και αυτό την φόβιζε στο να τολμήσει να φωνάξει, δεν κρίθηκε από την Εισαγγελέα πειστικός, ενόψει του ό,τι η κίνησή της να ακολουθήσει βιαστικά τον κατηγορούμενο σε απόμερο σημείο, κάτι που αμέσως πριν οι φίλες της αρνήθηκαν, δεν την φόβισε αν και ήταν προδήλως παράτολμη, η πράξη ξεκίνησε με την θέλησή της και τελείωσε με την θέλησή της.

Αντιθέτως από όλα προκύπτει ότι η μεταγενέστερη αντίδρασή της προέκυψε γιατί αισθάνθηκε «μειωμένη» και «εξευτελισμένη» και αυτό δεν το άντεξε.

Προσθέτει ακόμη ότι η συμπεριφορά της εγκαλούσας έδειξε ότι στην αρχή τουλάχιστον εντυπωσιάσθηκε από αυτόν γι’ αυτό και τον ακολούθησε. Τονίζει ακόμη ότι η ερωτική πράξη άρχισε από αυτήν με την συναίνεσή της έστω και αν ο κατηγορούμενος την έπεισε σε αυτήν με φορτικότητα και την διέκοψε πάλι με δική της βούληση, διότι δεν συναινούσε στον τρόπο που αυτή έγινε (με βίαιη εισχώρηση που της προκαλούσε πόνο), καθώς σε κανένα σημείο αυτής δεν περιγράφεται κάποια συμπεριφορά του κατηγορουμένου που να δείχνει επικινδυνότητα και εξ’ αυτού του λόγου ματαιότητα να προβάλει η εγκαλούσα την οποιαδήποτε αντίσταση ή έστω να καλέσει σε βοήθεια ούτε και ο κατηγορούμενος την αιφνιδίασε σε σχέση με το τί επρόκειτο να συμβεί ώστε να παραλύσει ως «το θήραμα στο αρπακτικό».

Η Εισαγγελέας τονίζει ότι ο κατηγορούμενος, φλέρταρε με τα κορίτσια της παρέας της εγκαλούσας, προσπαθώντας να βρει ευκαιριακή ερωτική επαφή χρησιμοποιώντας το παρουσιαστικό του και την δημοφιλία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τις πείσει να τον ακολουθήσουν.

Έτσι εκμεταλλεύτηκε την απειρία της εγκαλούσας και την ανάγκη της να πειραματιστεί σε μία νέα ερωτική επαφή παρασύροντάς την σε μία φθηνή ερωτική συνεύρεση που την απογοήτευσε.

Αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανήθικη συμπεριφορά εκ μέρους του, δεν τον καθιστά όμως και βιαστή, καθώς απευθύνθηκε σε ενήλικο άτομο, τελειόφοιτη πανεπιστημίου, ενώ και οι περιγραφές της εγκαλούσας δεν καταδεικνύουν βιασμό.

Ούτε και η από 26.5.2022 ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξέτασης παρέχει κάποια ένδειξη βιασμού.

Καταλήγει έτσι ότι δεν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου ενώπιον το αρμοδίου Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου με την κατηγορία του βιασμού.

Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου παρέστησαν οι δικηγόροι κ.κ. Στέλιος Αλεξανδρής και Πολυξένη Χατζηγιάννη και ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Κοκκινογένης.

