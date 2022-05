Δωδεκανήσα

Καταγγελία για βιασμό - Ρόδος: Συνελήφθη πρώην παίκτης ριάλιτι

Ο 30χρονος θα οδηγηθεί αύριο Πέμπτη (26/5), στην Εισαγγελέα υπηρεσίας.

Ένας 30χρονος, γνωστός από την συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι Big Brother και σε τηλεοπτική πρωινή εκπομπή, συνελήφθη από αστυνομικούς στη Ρόδο έπειτα από καταγγελία 21χρονης Αγγλίδας για βιασμό.

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, o30χρονος, ο οποίος εργάζεται ως υπάλληλος υποδοχής σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Λίνδου, γνώρισε την αλλοδαπή στο κατάστημα. Διασκέδασαν μαζί σε νυχτερινό κέντρο και φέρεται ότι την οδήγησε σε χωράφι, όπου σύμφωνα με την καταγγέλλουσα την βίασε. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήρθαν σε ερωτική επαφή με τη συναίνεσή της.

O 30χρονος πρώην παίκτης στο Big Brother, έχει συνεργαστεί και με γνωστή παρουσιάστρια που έλκει την καταγωγή της από τη Ρόδο. Ο 30χρονος θα οδηγηθεί αύριο Πέμπτη (26/5), στην Εισαγγελέα υπηρεσίας.

