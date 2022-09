Οικονομία

Κόντρα ΥΠΕΝ – Τσίπρα για ενεργειακή κρίση και αποκοπές ρεύματος

Την έντονη αντίδραση του ΥΠΕΝ προκάλεσαν τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους εργαζομένων της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ



Για «κλοπή και αρπαχτή» στην ενέργεια προς όφελος των παρόχων με αφορμή τον νέο μηχανισμό επιδότησης, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους εργαζομένων της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ «για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ενέργειας και τους δυσβάσταχτους λογαριασμούς».

Ειδικότερα, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο κ. Τσίπρας είπε ότι διαπιστώνει «ότι έχουμε μια νέα γενιά αισχροκέρδειας με το νέο μηχανισμό», «φύγαμε από την ρήτρα αναπροσαρμογής και μπήκαμε σε ένα νέο σχήμα όπου οι πάροχοι ανακοινώνουν τιμολόγια τα οποία είναι δυσανάλογα με το κόστος αγοράς στην χονδρεμπορική». Ανέφερε ότι «η τιμή αγοράς από τους παρόχους σύμφωνα με τα στοιχεία, θα κλείσει μεσοσταθμικά στα 450 ευρώ ανά μεγαβατώρα και τα τιμολόγια που έχουν ανακοινώσει για τους οικιακούς καταναλωτές είναι μεσοσταθμικά στα 775-780 ευρώ η μεγαβατώρα», για να τονίσει ότι «άρα υπάρχει ένα περιθώριο κέρδους που είναι πάνω από 300 ευρώ η μεγαβατώρα, για τους παρόχους αυτή τη φορά». Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε πως «η αισχροκέρδεια παραμένει στο επίπεδο της χονδρεμπορικής, ενώ την ίδια ώρα έχουμε μία επιπλέον τρομακτική αισχροκέρδεια στο επίπεδο της εμπορίας της λιανικής». Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι «αν ακολουθήσει αυτό το σύνολο της κατανάλωσης έχουμε κοντά στα 500 εκατομμύρια ευρώ σε ένα μήνα για τους παρόχους», κάνοντας λόγο για «αρπαχτή» και «κλοπή». «Δεν μιλάμε για 500 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος ενός έτους. Μιλάμε σε ένα μήνα, για τον Σεπτέμβριο μόνο. Κι αυτό ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του το επιδοτεί με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Δύο δισεκατομμύρια ευρώ επιδότηση, 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό για να έχουν 500 εκατομμύρια οι πάροχοι μόνο τον Σεπτέμβριο. Μιλάμε για κλοπή», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησε πως η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει σε μια κατακόρυφη αύξηση των αποκοπών ρεύματος αφού ένα μέρος των καταναλωτών δεν θα αντέξει.«Έχουμε διπλασιασμό των αποκοπών ρεύματος το πρώτο 9μηνο του 2022», είπε, «από 168.000 πήγαμε στις 315.0000 εντολές. Με δεδομένο ότι ένα 30% των εντολών εκτελείται, έχουμε πάνω από 100 χιλιάδες εκτελεσθείσες αποκοπές το πρώτο 9μηνο». Μίλησε για δύσκολο χειμώνα, εκτιμώντας ότι «αν αυτό συνεχιστεί θα βρεθούμε μπροστά σε μια ανθρωπιστική κρίση».

Παράλληλα κάλεσε και τους εργαζόμενους να αναδείξουν το μήνυμα αυτό γιατί, όπως ανέφερε, «οι εργαζόμενοι καλούνται στην πράξη να γίνουν οι φορείς μιας ανάλγητης πολιτικής, αφού αυτοί είναι που πηγαίνουν να κάνουν την αποκοπή». Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ότι δεν θα πρέπει, τουλάχιστον, να κοπεί το ρεύμα σε όσους δεν μπόρεσαν να πληρώσουν την ρήτρα αναπροσαρμογής γιατί έχει χαρακτηριστεί καταχρηστική και από τον Συνήγορο του πολίτη. Υπενθύμισε δε την αντίστοιχη τροπολογία που είχε καταθέσει το καλοκαίρι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά καταψηφίστηκε από την κυβέρνηση.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική αλλαγή στρατηγικής γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και τόνισε ότι «θα πρέπει να σταματήσει η αισχροκέρδεια και, δεύτερον, να στηριχθούν τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν κοινωνική και οικονομική δυσκολία, διότι θα βρεθούμε σε ένα φαινόμενο ενεργειακής φτώχειας τρομακτικής έκτασης».

Κατά τις ίδιες πηγές, από την πλευρά του, ο πρόεδρος των εργαζομένων στη ΔΕΗ, Γιώγρος Αδαμίδης, τόνισε ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος των υψηλών τιμών ενέργειας που είναι συνδεδεμένες με το φυσικό αέριο και των επιδοτήσεων, αφού «η κυβέρνηση επιδοτεί τελικά μέσω του καταναλωτή τους παρόχους». «Φεύγουν χρήματα από την μία τσέπη και πάνε στην άλλη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι δύο τσέπες», είπε καταληκτικά ο κ. Τσίπρας, «είναι μια τσέπη των παραγωγών και των παρόχων που γεμίζει, βρέξει - χιονίσει. Και γεμίζει και ξεχειλίζει και είναι και η τσέπη του φορολογούμενου που αδειάζει, γιατί την επιδότηση την έχει πληρώσει διπλά αφού έχει στραγγιστεί από την φορολόγηση».

Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας συνεχίζει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και να παραπλανά τους πολίτες προκειμένου να υπηρετήσει το αντιπολιτευτικό του αφήγημα», αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ανακοίνωση αναφορικά με σημερινές δηλώσεις του κ.Α.Τσίπρα.



Το ΥΠΕΝ σημειώνει ακόμη τα εξής:.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι «ο κ. Τσίπρας μιλάει για διπλασιασμό στις αποκοπές ρεύματος το 2022. Παρά την μεγάλη ενεργειακή κρίση, που πλήττει την Ευρώπη και τη χώρα μας, οι αριθμοί τον διαψεύδουν. Οι αποκοπές ρεύματος κατά την περίοδο διακυβέρνησης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ – τις συνέπειες της οποίας όλοι θυμούνται- ήταν πολύ περισσότερες από όσες είναι την τελευταία τριετία. Ο κ. Τσίπρας το γνωρίζει, αλλά το αποκρύπτει, σε μια ακόμα ατελέσφορη προσπάθεια εξαπάτησης της κοινής γνώμης Ας μιλήσουμε, λοιπόν, με αριθμούς:

Αιτήματα αποκοπών το 2017: 539.045

Το 2018: 522.096

Το 2019: 399.357

Το 2020: 459.965

Το 2021: 405.516

Το 2022: 275.494

Που είδε λοιπόν ο κ. Τσίπρας τον διπλασιασμό των αποκοπών;

2. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι με τον ελληνικό μηχανισμό τα νοικοκυριά κι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διατηρούν τους λογαριασμούς ενέργειας σε προσιτές τιμές, εν μέσω πρωτοφανούς ενεργειακού πολέμου. Η Ευρώπη ενημερώθηκε για τον ελληνικό μηχανισμό και αποφασίζει να τον εφαρμόσει πανευρωπαϊκά. Έγκυρα Ινστιτούτα, όπως το Bruegel δείχνουν ότι η ελληνική στήριξη είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Ο κ. Τσίπρας παραγνωρίζοντας όλα αυτά, ζητεί «στήριξη των νοικοκυριών», δηλαδή αυτό που ανελλιπώς κάνει από τον περασμένο Σεπτέμβριο η ελληνική κυβέρνηση. Παραθέτουμε προχθεσινό, σχετικό πίνακα του Ινστιτούτου Bruegel (Πίνακας 1). Επίσης, τον πίνακα του Ινστιτούτου Bruegel για τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών από την αρχή της κρίσης, με την ελπίδα ο κ. Τσίπρας να αντιληφθεί πόσο ανακριβής και άστοχη είναι η κριτική του (Πίνακας 2). Τέλος, επισυνάπτεται πίνακας με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα της ΕΕ (Πίνακας 3), όπου επίσης φαίνεται το μέγεθος των ψεμάτων του κ. Τσίπρα.

3. Εκεί, όμως που η έκρηξη λαϊκισμού κορυφώνεται, είναι ο απίστευτα ανακριβής τρόπος που «ανακαλύπτει» αυτό που ανεύθυνα ονομάζει «κλοπή» και «αρπαχτή». Δεν γνωρίζει, άραγε, ο κ. Τσίπρας ότι την ώρα που χρησιμοποιεί τέτοιες αγοραίες εκφράσεις, η ελληνική Κυβέρνηση έχει ανακτήσει έως τώρα πάνω από 2,5 δις. ευρώ από τις εταιρείες ενέργειας και ως τα τέλη του χρόνου θα φτάσουμε σχεδόν τα 5 δις; Δεν γνωρίζει ότι σήμερα οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν φθηνότερο ρεύμα από πολλούς άλλους Ευρωπαίους, μεταξύ των οποίων και τους Ίβηρες, τα μοντέλα των οποίων ο κ. Τσίπρας εκθείαζε;

Το μόνο που φωτίζει ο κ. Τσίπρας δυστυχώς, είναι η ικανότητά του στη διαστρέβλωση και η ανεπάρκειά του να συμβάλλει με θετικές προτάσεις στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι πολίτες και βλέπουν και συγκρίνουν».

Στην ανακοίνωση παρατίθενται και οι παρακάτων πίνακες:

Πίνακας 1

Πίνακας 2

Πίνακας 3

