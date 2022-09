Πολιτική

Οικονόμου για ενεργειακή κρίση: Τα στοιχεία γκρεμίζουν τα ψέματα του Τσίπρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ σε μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από την Τρίτη στη Νέα Υόρκη όπως είναι γνωστό και θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Θα αναδείξει το ρόλο της πατρίδας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή και θα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου και στις αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας».

Πρόσθεσε ότι μιλώντας χθες στη διάρκεια γεύματος που παρέθεσαν προς τιμήν του πρωθυπουργού ομογενειακές οργανώσεις ο πρωθυπουργός «διακήρυξε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί bullying από τους επιθετικούς γείτονές μας κι ότι οι προκλήσεις απέναντι στην κυριαρχίας της Ελλάδος είναι εντελώς απαράδεκτες».

Την ίδια στιγμή σε συνέντευξή του στο Πρακτορείο Bloomberg «έδωσε μια πρώτη απάντηση στον Τούρκο πρόεδρο υπογραμμίζοντας ότι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ είναι προφανώς απαράδεκτη. Δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από την Ελλάδα και ουσιαστικά δείχνει ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν είναι πλέον μέρος αυτού που συνηθίζουμε να αποκαλούμε ‘δυτική συμμαχία' με τους όρους που γνωρίζουμε».

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε επίσης ότι ο πρωθυπουργός στη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες ενώ στη χθεσινή δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ «ο πρωθυπουργός είχε εγκάρδια συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη στήριξη των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων, των αγροτών για όσο διαρκεί η κρίση τονίζοντας ότι υπάρχει το σχέδιο και συνεχώς βρίσκονται νέες δυνατότητες χρηματοδότησης εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

«Η στήριξη που παρέχεται αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, αφορά το φυσικό αέριο, αφορά το επίδομα θέρμανσης», είπε και εξειδίκευσε την αναφορά του στα μέτρα στήριξης, επισημαίνοντας ότι η στήριξη των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας για τον Οκτώβριο ανέρχεται σε 1,1 δισεκ. ευρώ.

Υπογράμμισε ότι ο μόνιμος μηχανισμός ανάκτησης υπερεσόδων από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής έχει ήδη αποδώσει μόλις σε δυόμισι μήνες, 2 δισεκ. ευρώ.

Ανέφερε ότι η στήριξη έναντι των ανατιμήσεων θα συνεχιστεί για όλους και τον Οκτώβριο ενώ παράλληλα θα δοθούν κίνητρα για τη μείωση των καταναλώσεων καθώς η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί εθνική αναγκαιότητα τόσο για λόγους οικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς.

Εξήγησε ότι δημιουργούνται τρεις κλίμακες επιδοτήσεων για τους οικιακούς καταναλωτές σε όλες τις παροχές κύριας και μη-κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου και αναφέρθηκε ξεχωριστά σε καθεμία από αυτές.

Αναφέρθηκε ακόμη στην οριζόντια επιδότηση που θα δοθεί για το φυσικό αέριο και η οποία θα ανέλθει στα 90 ευρώ ανά θερμική MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης για όλους τους οικιακούς καταναλωτές, προκειμένου να απορροφηθεί με τον τρόπο αυτό το 50% της αύξησης.

Ακολούθως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι στοιχεία του Ινστιτούτου Bruegel γκρεμίζουν τα ψεύδη του Αλ. Τσίπρα για δήθεν υστέρηση της χώρας μας σε ό,τι αφορά την στήριξη της κοινωνίας έναντι των ενεργειακών ανατιμήσεων και δήθεν «ανοχή στην αισχροκέρδεια των παραγωγών ενέργειας». Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Bruegel που δημοσιοποιήθηκαν χθες από το πρακτορείο Bloomberg η χώρα μας κατατάσσεται σταθερά εδώ και καιρό στην κορυφή των κρατών που στηρίζουν περισσότερο και αποτελεσματικότερα την κοινωνία και τους πολίτες τους. Η Ελλάδα όπως επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία αυτά παραμένει στις κορυφαίες θέσεις σε μέτρα στήριξης. Είναι δεύτερη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ έχοντας δαπανήσει 3,72% ποσοστό του ΑΕΠ για μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Πρόσθεσε ότι τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν αφενός την ευαισθησία της κυβέρνησης και αφετέρου την αναξιοπιστία της αντιπολίτευσης.

Έκανε επίσης αναφορά στη θέσπιση μέτρων ανακούφισης της κοινωνίας που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Είπε ότι με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή μπαίνει, από την 1η Ιανουαρίου 2023, οριστικό τέλος στην εισφορά αλληλεγγύης για όλους, ενώ θεσπίζονται επιπλέον τρία από τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Προβλέπεται συγκεκριμένα, όπως είπε:

1ον: Οριστική κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2023. Απαλλάσσονται δηλαδή από την εισφορά αλληλεγγύης -εκτός από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα- οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, καθώς και όσοι αποκτούν φέτος εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα και μερίσματα που θα δηλωθούν με την φορολογική δήλωση του 2023.

-2ον:Αύξηση του φοιτητικού επιδόματος από τα 1.000 ευρώ στα 1.500 ευρώ και στα 2.000 ευρώ για εκείνους που συγκατοικούν. Η αύξηση αυτή θα ισχύσει αναδρομικά, καθώς θα καταβληθεί το φθινόπωρο για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022. Σημειώνεται ότι το ετήσιο στεγαστικό επίδομα χορηγείται και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων ΙΕΚ.

-3ον: Μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 20 λεπτά το λίτρο στην αντλία, από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου, με πρόβλεψη για επέκταση του μέτρου εάν χρειαστεί. Εάν υπολογιστεί και ο ΦΠΑ, τότε η μείωση θα φτάσει σε περίπου 25 λεπτά το λίτρο.

4ον: Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019-2021), για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ καθώς και τους αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων. Εξαιρούνται επίσης φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του αναφέρθηκε και στις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Τουρκίας και στην παρουσία του Τούρκου προέδρου στη Νέα Υόρκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Καστοριά - Εξαφάνιση ηλικιωμένης: Καταδικάστηκε ο γιος της σε 8 μήνες φυλάκισης

Κάβο Ντόρο: Σύγκρουση πλοίων - Επιβατηγό “τράκαρε” με φορτηγό

Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος τουρίστας