Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 15χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την τύχη της κοπέλας. Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη της. Πώς μπορείτε να βοήθησετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονος από την περιοχή της Νέας Σμύρνης

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

Στις 24/8/2022 στις 19:00, εξαφανίστηκε από δομή παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη η Αναστασία Τ., 15 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 22/9/22 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αναστασία Τ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει κόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Φορούσε γκρι μακρυμάνικο ζιβάγκο, γκρι φόρμα και μαύρα μποτάκια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε το Ground Zero όπου έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι (εικόνες)

Eurostat: Η φτώχεια απειλεί 1 στους 4 Ευρωπαίους αυτοαπασχολούμενους – Η θέση της Ελλάδας

Κηδεία Καραγιάννη - Ζωζώ Σαπουντζάκη: Την αγαπώ… να με περιμένει!