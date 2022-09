Κοινωνία

ΕΛΑΣ: “Ντου” σε Ζεφύρι και Αχαρνές

Πάνοπλοι αστυνομικοί "σαρώνουν" Ζεφύρι και Αχαρνές. Τι ψάχνουν οι Αρχές.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στις περιοχές του Ζεφυρίου και των Αχαρνών για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν γίνει έρευνες σε σπίτια, έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών, ενώ έχουν γίνει και προσαγωγές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

