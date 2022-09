Οικονομία

Φυσικό αέριο - Σκρέκας: Μειώθηκε 40% η εγχώρια κατανάλωση τον Σεπτέμβριο

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε την ολοκληρωμένη στρατηγική της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού.

Μείωση 40% παρουσιάζει η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο σε σχέση με πέρυσι, διάστημα στο οποίο αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές ενέργειας προς την Ιταλία και τα Βαλκάνια.

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας χθες στο Βουκουρέστι, στο Υπουργικό Συμβούλιο της Διεθνούς Διάσκεψης Φυσικού Αερίου όπου παρουσίασε τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη διασφάλιση επάρκειας εφοδιασμού, ενόψει του χειμώνα αλλά και την ουσιαστική βοήθεια που παρέσχε η χώρα μας προς τα κράτη της περιοχής υποστηρίζοντας τον ενεργειακό τους εφοδιασμό.

Ειδικότερα, ο υπουργός αναφέρθηκε:

Στη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο κατά 40%, σε σχέση με πέρυσι.

Στις εξαγωγές φυσικού αερίου που πλησιάζουν εφέτος τα 2 δισεκ. κυβικά μέτρα έναντι 0.7 πέρυσι. Η Ελλάδα έχει εξάγει περισσότερες από 18 TWh φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και 2 TWh στην Ιταλία

Στο ρεκόρ εισαγωγής φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που καταφθάνουν στη Ρεβυθούσα, καθώς έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα πλοία που έδεσαν στον τερματικό σταθμό. Ήδη έ από τον Ιούνιο χει αυξηθεί η ικανότητα επαναεριοποίησης LNG κατά 12%.

Στην έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του ελληνοβουλγαρικού αγωγού την 1η Οκτωβρίου.

Στη συμβολή του αγωγού TAP που καλύπτει μέχρι στιγμής σχεδόν το 20% της εγχώριας κατανάλωσης.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Η Ελλάδα ήταν πάντα πυλώνας σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε ολοκληρώσει σημαντικά έργα υποδομών ενέργειας ενώ παράλληλα, προχωράμε στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα της χώρας μας. Ο αγωγός IGB είναι έτοιμος να λειτουργήσει ενώ το FSRU στην Αλεξανδρούπολη θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023. Σε συνδυασμό με τους νέους σταθμούς στην Κόρινθο και την Αλεξανδρούπολη, ο οποίος ήδη κατασκευάζεται, η χωρητικότητα LNG στην Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει τα 20 bcm μέσα στα επόμενα 3 χρόνια».

Επίσης, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην εθνική ενεργειακή στρατηγική για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, επισημαίνοντας ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αντιπροσωπεύουν πλέον το 40% του ενεργειακού μείγματος της χώρας και αναμένεται να φτάσουν το 60% τα επόμενα 3 χρόνια ενώ η παραγωγή ΑΠΕ θα προσεγγίσει φέτος το επίπεδο ρεκόρ των 20 ΤWh.

Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας: «Οι ρωσικές απειλές, με όπλο την ενέργεια, δεν υπονόμευσαν την αποφασιστικότητα, την ενότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης μας. Σε αυτή την καθοριστική στιγμή για ολόκληρη την Ευρώπη, είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού, με ισχυρές συνέργειες και καθοριστικό περιφερειακό αποτύπωμα, ώστε να διαμορφώσουμε ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για τα κράτη μας, με προσιτές τιμές για τους καταναλωτές».

Στο Συμβούλιο συμμετείχαν, επίσης, ο Υπουργός Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν, Parviz Shahbazov, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Υποδομών και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Μολδαβίας, Andrei Spinu, ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Rossen Hristov, ο Υπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας, Virgil-Daniel Popescu, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Mykola Kolisnyk, ο Υφυπουργός για την Πολιτική Ασφάλεια στο Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας, Peter Sztaray και ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Fatih Donmez.

