Δωρεάν καυσόξυλα - Αμυράς: Οι δικαιούχοι και τα ποσά χρηματοδότησης

Τι προβλέπει εγκύκλιος που υπέγραψε ο υφ. Περιβάλλοντος και Ενέρειας, Γιώργος Αμυράς.

Τη δυνατότητα στους κατοίκους ορεινών περιοχών της χώρας να προβούν, είτε οργανωμένα ως κοινότητα είτε ατομικά, στην υλοτόμηση ξυλείας, υπό την εποπτεία των οικείων δασικών υπηρεσιών, για να καλύψουν τις ανάγκες για τη χειμερινή περίοδο, δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σχετική εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς.

Όπως δήλωσε «η ενεργειακή κρίση που βιώνει η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι πρωτοφανής, γι' αυτό αυξήσαμε τη χρηματοδότηση για την υλοτόμηση ξυλείας. Προχωρά η δωρεάν διάθεση καυσόξυλων στα ορεινά και παραδασόβια χωριά, ενώ τώρα δίνουμε τη δυνατότητα στους κατοίκους να υλοτομήσουν και οι ίδιοι ξυλεία για να ζεστάνουν τα σπίτια τους».

Υπενθυμίζεται από το υπουργείο ότι, ήδη, διατίθενται δωρεάν καυσόξυλα από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) προς τους κατοίκους σε όλη την Ελλάδα.

Φέτος, το υπουργείο διέθεσε 4.500.000 ευρώ, που αποτελεί την υψηλότερη πίστωση της τελευταίας δεκαετίας, προς τις υπηρεσίες Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής: Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων στις ορεινές περιοχές της χώρας.

Αναλυτικότερα, τα ποσά χρηματοδοτήσεων κατ' έτος έχουν ως εξής:

2022: 4.500.000 Euro

2021: 3.500.000 Euro

2020: 3.000.000 Euro

2019: 680.000 Euro

2018: 480.000 Euro

2017: 457.000 Euro

2016: 907.500 Euro

2015: 1.100.000 Euro

2014: 90.000 Euro

Παράλληλα, το υπουργείο κατανοώντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες δημιουργούν ανάγκη αναπροσαρμογής των τιμών υλοτομικών και λοιπών εργασιών προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την αύξησή τους από το επόμενο διαχειριστικό έτος.

