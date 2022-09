Πολιτική

Τσαβούσογλου για F-16: Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε όρους για την απόκτησή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν είναι δυνατόν να ισχύουν περιορισμοί από μέλος του NATO σε μέλος του ΝΑΤΟ» είπε χαρακτηριστικά ο Τσαβούσογλου.



"Η Τουρκία δεν είναι δυνατόν να δεχθεί όρους για τα F-16", δήλωσε πριν από λίγο ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Δεν είναι δυνατόν να ισχύουν περιορισμοί από μέλος του NATO σε μέλος του ΝΑΤΟ» είπε χαρακτηριστικά ο Τσαβούσογλου.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των όρων που έχουν τεθεί από τις ΗΠΑ στην Τουρκία για την πώληση ή την αναβάθμιση F-16 είναι να μην γίνονται υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά εδάφη.

Βασικό «αγκάθι» είναι και οι ρωσικοί S400.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν για Άλωση της Τριπολιτσάς: Δεν θα ξεχάσουμε την σφαγή των μουσουλμάνων

Πεθερά “έπιασε” την νύφη με τον εραστή της… στο γλέντι του γάμου!

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: “Το Πρωινό” μέσα στο σπίτι της οικογένειας (βίντεο)