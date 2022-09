Κοινωνία

Ιρανή πρόσφυγας στον ΑΝΤ1: Κοντεύουμε προς τη νίκη, όλος ο πλανήτης είναι στο πλευρό σας

Μία γυναίκα που κατάφερε να δραπετεύσει από το καθεστώς το Ιράν στέλνει το μήνυμά της προς τις γυναίκες της χώρας της.

Της Φωτεινής Νάσσου

«Ιρανές γυναίκες να είστε δυνατές. Να μη μείνει τίποτα όρθιο. Κοντεύουμε προς τη νίκη. Όλος ο πλανήτης είναι στο πλευρό σας. Είμαι περήφανη που είμαι Ιρανή. Είμαι μαζί σας με όλη τη δύναμη της ψυχής μου», έστειλε το μήνυμά της, μέσω του ΑΝΤ1 η Ιρανή πρόσφυγας στην Ελλάδα, Μαριάμ.

Μετράει τέσσερα χρόνια ελευθερίας στην Ελλάδα. Ακόμα και σήμερα της φαίνεται σαν ψέμα πως κατάφερε να δραπετεύσει από την κόλαση και να πετάξει το χιτζάμπ. Πως ξεγλίστρησε από τις «περιπολίες καθοδήγησης» και την ισλαμική Σαρία.

«Είμαι μαζί τους, στο πλευρό τους. Πολεμήστε παλέψτε για την ελευθερία σας. Η γυναίκα όταν κυκλοφορεί μόνη την βιάζουν ομαδικά γιατί θεωρούν πως δεν έχει προστάτη», περιγράφει τη ζωή από την οποία δραπέτευσε.

Η Μάριον ζει πια στην Ελλάδα με τον σύζυγο και τα δυο της παιδιά. Όμως ακόμα τα τραύματα από την παιδική της ηλικία αιμορραγούν. Ίσως για αυτό ζωγραφίζει μόνο με μολύβι. Για να θυμάται το γκρίζο της πατρίδας της

«Μακάρι τη θέση του χιτζαμπ να είχε η αγάπη και ο σεβασμός. Γυναίκες χειρότερες από ζώα. Τις χτυπούν στη μέση του δρόμου. Αυτό είναι το Ισλαμ;», διερωτάται.

