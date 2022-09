Κοινωνία

Παράνομα αναβολικά: Εξάρθρωση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με 2473000 σκευάσματα (βίντεο)

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή, διακίνηση και διάθεση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παράνομων αναβολικών και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Για την υπόθεση συνελήφθη βασικό μέλος της οργάνωσης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα πέντε μέλη της οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και συστηματική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το έτος 2015, δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, κατοχή, παρασκευή, διακίνηση και εμπορία σκευασμάτων, που περιείχαν παράνομες και απαγορευμένες αναβολικές και άλλες ουσίες, επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, καθώς και παράνομων και πλαστών φαρμακευτικών σκευασμάτων με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Τα μέλη της οργάνωσης ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) ως ακολούθως:

• διαρθρώνονταν σε δύο τριμελείς πυρήνες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ διατηρούσαν και έτερους πυρήνες σε Ευρώπη, Η.Π.Α και Ασία,

• παρασκεύαζαν τα αναβολικά σε τρεις αποθηκευτικούς χώρους – παρασκευαστήρια σε Αττική και Θεσσαλονίκη,

• προμηθεύονταν τις πρώτες ύλες από τη Μολδαβία και τη Βουλγαρία, μέσω ταξιδιωτικού γραφείου και εταιρειών ταχυμεταφορών,

• εμπορεύονταν τα προϊόντα μέσω ιστοσελίδων που διαχειρίζονταν τα μέλη της οργάνωσης, καθώς και μέσω κρυπτογραφημένων διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

• τοποθετούσαν τα παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα σε δέματα με στοιχεία αποστολέων ανύπαρκτα πρόσωπα και εταιρείες,

• μετέφεραν τα δέματα με οχήματα της οργάνωσης και πραγματοποιούσαν την αποστολή τους μέσω ελληνικών ταχυδρομείων, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία αποστολέα,

• χρησιμοποιούσαν για τις πληρωμές εταιρείες μεταφορών χρημάτων, ενώ για την περαιτέρω διακίνηση των εγκληματικών εσόδων τη μέθοδο πληρωμών «Hawala»,

• χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες διαδικτυακές εφαρμογές και ψευδώνυμα για τις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Η δράση της οργάνωσης δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα, αλλά επεκτεινόταν και στο εξωτερικό (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο Γερμανία, Καναδά, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Χιλή, Μολδαβία, Κίνα, Ισραήλ, Λίβανο, Κολομβία, Σιγκαπούρη, Ιρλανδία και Αυστραλία) όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αποστολών δεμάτων.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης με τη συμμετοχή στελέχους της Europol, χθες, Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, σε περιοχές της Αττικής.

Στις επακόλουθες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στους δύο αποθηκευτικούς χώρους – παρασκευαστήρια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2.473.000 τεμάχια παράνομων αναβολικών και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων (αμπούλες - δισκία – φιαλίδια),

• εξοπλισμός παρασκευής και είδη συσκευασίας,

• 3 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί υπολογιστές και πλήθος φορητών ψηφιακών μέσων αποθήκευσης,

• αυτοκίνητο,

• δέματα έτοιμα προς αποστολή,

• πλήθος εγγράφων τραπεζικών συναλλαγών, αποδεικτικών αποστολής και χειρόγραφων σημειώσεων.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης, καθώς και η συνολική αξία των κατασχεθέντων σκευασμάτων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr και financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

