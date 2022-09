Αθλητικά

Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”: Παναθηναϊκός - Αρμάνι στον τελικό

Εκρηκτική πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό, απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Αναντολού Εφές.



Αποδίδοντας τα μέγιστα στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και βασιζόμενος στα επιθετικά ξεσπάσματα της επανάληψης, ο Παναθηναϊκός κέρδισε το χειροκρότημα και δημιούργησε προσδοκίες στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων του στο 4ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν άνετα με 86-71 της πρωταθλήτριας Ευρώπης Αναντολού Εφές και σήμερα (24/9, 21:00) θα αντιμετωπίσουν την Αρμάνι Μιλάνο στον τελικό του τουρνουά στη μνήμη του εμβληματικού ηγέτη του «τριφυλλιού». Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα θα αγωνιστεί την ίδια ημέρα στον «μικρό τελικό», απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (18:00).

Συγκίνηση επικράτησε πριν το πρώτο τζάμπολ, όταν οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού εναπόθεσαν από ένα λευκό τριαντάφυλλο στα επίσημα του ΟΑΚΑ, στη θέση που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος και δέσποζε πλέον μία μεγάλη φωτογραφία του.

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 51-34, 67-59, 86-71

Η καλή κυκλοφορία της μπάλας, ο γρήγορος ρυθμός και η εξαντλητική άμυνα, έφεραν τον Παναθηναϊκό σε θέση ισχύος με το... καλησπέρα της αναμέτρησης, με τους «πράσινους» να γράφουν το 18-7 στο 5΄. Δίχως να χάσουν την αμυντική τους συγκέντρωση και δίνοντας έμφαση στο κομμάτι της δημιουργίας, οι παίκτες του «τριφυλλιού» όχι μόνο δεν απειλήθηκαν, αλλά πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +17 (51-34), απέναντι σε μία Αναντολού, που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο...,

Η τουρκική ομάδα προσπάθησε στην τρίτη περίοδο να αντιδράσει, έχοντας πρωταγωνιστή τον Βασίλιε Μίτσιτς. Ετρεξε επιμέρους σκορ 16-25, πλησίασε στο -8 (67-59 στο 30΄), αλλά μέχρι εκεί... Ο Ράντονιτς ανακάτεψε την τράπουλα, η άμυνα έδεσε πάλι και με τον Ντέρικ Γουίλιαμς να διαπρέπει σε εκτέλεση και δημιουργία η διαφορά επέστρεψε σε επίπεδα ασφαλείας για τον Παναθηναϊκό (82-66 στο 37΄), βάζοντας τέλος στα όνειρα της τουρκικής ομάδας για ανατροπή...

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 3, Γουόλτερς 14 (2), Λι 14 (2), Παπαγιάννης 14, Μποχωρίδης 4, Γουίλιαμς 10 (1), Άντριους 1, Γ. Καλαϊτζάκης 12 (2), Σαμοντούροβ, Χουγκάζ, Μαντζούκας, Γκουντάιτις 14.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Μπομπουά 3 (1), Μπαλμπάι, Μπράιαντ 10 (2), Κλάιμπερν 9, Αρνά, Τουντσέρ 3 (1), Πλάις 11 (3), Μίτσιτς 15 (4), Εμπαγιέ, Πολονάρα, Ζίζιτς 18, Ντάνστον 2.

