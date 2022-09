Κόσμος

Ιράν: Δεκάδες νεκροί στις διαδηλώσεις για τον θάνατο της Μαχσά (εικόνες)

Έκρυθμη η κατάσταση στο Ιράν. Βίαιες διαδηλώσεις και νεκροί. Οι ιρανικές αρχές διαψεύδουν οποιαδήποτε ανάμειξή τους στα επεισόδια.



Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις βίαιες διαδηλώσεις που γίνονται στο Ιράν εδώ και περισσότερο από μια εβδομάδα μετά τον θάνατο νεαρής γυναίκας ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών, μετέδωσε σήμερα ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η 22χρονη Μαχσά Αμινί συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη για "ανάρμοστη ενδυμασία" από την αστυνομία ηθών, η οποία είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της τήρησης του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Αμινί πέθανε τρεις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο και ο θάνατός της πυροδότησε διαδηλώσεις στις κύριες πόλεις του Ιράν, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα Τεχεράνη.

"Η κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες ταραχές στη χώρα ανήλθε σε 35", μετέδωσε το Borna News, το πρακτορείο που συνδέεται με το ιρανικό υπουργείο Αθλημάτων.

Την Πέμπτη, η κρατική τηλεόραση είχε ανακοινώσει τον θάνατο 17 ανθρώπων στις διαδηλώσεις αυτές. Οι ιρανικές αρχές διαψεύδουν οποιαδήποτε ανάμειξή τους στα βίαια επεισόδια.

Στην Ισλαμική Δημοκρατία οι γυναίκες οφείλουν να καλύπτουν τα μαλλιά τους και δεν έχουν το δικαίωμα να φορούν κοντά ή στενά παλτό και σκισμένα τζιν.

Χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ο υπουργός Εσωτερικών Αχμάντ Βαχιντί δήλωσε ξανά ότι η Μαχσά Αμινί δεν ξυλοκοπήθηκε από τις δυνάμεις της τάξης.

"Έχουν ληφθεί αναφορές από τα όργανα επιτήρησης, έχουν ερωτηθεί μάρτυρες, έχουν εξεταστεί βίντεο, έχουν ληφθεί ιατροδικαστικές γνωματεύσεις και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε ξυλοδαρμός" της νεαρής γυναίκας, δήλωσε στην τηλεόραση ο Βαχιντί, τον οποίο επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, η ιρανική κυβέρνηση διεξάγει έρευνα "για τα αίτια θανάτου της Μαχσά Αμινί, (αλλά) θα πρέπει να αναμένουμε την τελική ιατροδικαστική γνωμάτευση, κάτι το οποίο παίρνει χρόνο".

Ο Βαχιντί επέκρινε εξάλλου "αυτούς που πήραν ανεύθυνες θέσεις, (...) και υποκίνησαν τη βία", κατηγορώντας τους ότι "ακολουθούν τις ΗΠΑ, τις ευρωπαϊκές χώρες και τις αντεπαναστατικές ομάδες".

