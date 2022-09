Οικονομία

Ρεύμα - Σκρέκας: Μπόνους εξοικονόμησης με βάση την περσινή κατανάλωση

Ο υπουργός Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι έρχεται φόρος 33% στα υπερκέρδη διυλιστηρίων όπως προτείνει η Κομισιόν, λέγοντας πως «όλοι πρέπει να βάλουν πλάτη προκειμένου να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία».

Με την περσινή κατανάλωση ρεύματος θα γίνεται η σύγκριση προκειμένου να δοθεί το μπόνους των 50 ευρώ για τους πολίτες που θα μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος κατά 15%, όπως εξήγησε ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Ο κ. Σκρέκας εξήγησε πως οι-«κύκλοι μέτρησης» του ΔΕΔΔΗΕ είναι σταθεροί κάθε τετράμηνο ή κάθε οκτάμηνο σε απομακρυσμένες περιοχές, υπάρχει η δυνατότητα να επιμεριστεί σε μέση ημερήσια κατανάλωση.

«Οπότε, εφόσον το νοικοκυριό πετυχαίνει μια μέση ημερήσια εξοικονόμηση της τάξης του 15% στην κατανάλωση ενέργειας, μπορεί λοιπόν στον εκκαθαριστικό που έρχεται να βλέπει μια επιπλέον επιδότηση που θα τον βοηθάει ακόμα περισσότερο να έχει χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος», τόνισε ο υπουργός.

Κάναμε ό,τι είναι δυνατον για να μην έχουμε διακοπές ρεύματος

Σχετικά με το ενδεχόμενο διακοπών ρεύματος το χειμώνα, ο κ. Σκρέκας τόνισε πως βάζει το χέρι του στη φωτιά πως η κυβέρνηση έκανε ό,τι είναι δυνατό για να μην έχουμε διακοπές ρεύματος. Ανέφερε ως παράδειγμα την πλωτή δεξαμενή που τοποθετήθηκε στη Ρεβυθούσα για να διπλασιαστεί η χωρητικότητα σε φυσικό αέριο. Συμπλήρωσε ωστόσο, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ενεργειακός πόλεμος, με τη Ρωσία να εργαλειοποιεί την εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο.

Για τα χρέη των πολιτών προς τις εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας, ο υπουργός τόνισε πως τόσο η ΔΕΗ όσο και οι ιδιώτες πάροχοι δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις και πως η κυβέρνηση απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης στο ρεύμα προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά.

Έρχεται φόρος 33% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων

Με απόλυτη σαφήνεια ο Υπουργός Ενέργειας επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ για την επιβολή έξτρα φόρου 33% στα Διυλιστήρια και παράγωγα πετρελαίου. Ο φόρος αυτός θα επιβληθεί με απόφαση της ΚΟΜΙΣΙΟΝ, ώστε να ενισχυθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών όλων των χωρών. Η σχετική εντολή τονίζει τα εξης:

Το ποσοστό που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της προσωρινής εισφοράς αλληλεγγύης ανέρχεται τουλάχιστον στο 33 % της βάσης που αναφέρεται στο άρθρο 14.

Η προσωρινή εισφορά αλληλεγγύης εφαρμόζεται επιπλέον των τακτικών φόρων και εισφορών που ισχύουν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους μέλους.

Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή και πετρέλαιο κίνησης

Για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι δόθηκε παράταση έως 1η Νοεμβρίου για την ολοκλήρωση των αγορών, καθώς υπάρχουν ακόμη αρκετοί δικαιούχοι που ενώ έχουν δεσμεύσει τα voucher δεν τα έχουν εξαργυρώσει.

Στη συνέχεια θα δοθεί η δυνατότητα σε 200.000 δικαιούχους που είναι επιλαχόντες να λάβουν voucher και να προμηθευτούν νέες, πολύ ενεργειακά αναβαθμισμένες συσκευές.

Ο υπουργός εξήγησε ότι ένα Inverter κλιματιστικό μπορεί να αποτελέσει έναν οικονομικό τρόπο θέρμανσης το χειμώνα.

Τι θα γίνει με τα 15 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης για τα αυτοκίνητα, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι καθώς οι διεθνείς τιμές αποκλιμακώνονται για 7η συνεχόμενη εβδομάδα φαίνεται πως δεν χρειάζεται επιπλέον επιδότηση. Διευκρίνησε πως εάν αλλάξει αυτή η εικόνα και πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τους πολίτες.

Πηγή: ΣΚΑΙ

