Γιουβέντους: Οικονομικές απώλειες ρεκόρ για την “Μεγάλη Κυρία”

Η πρώτη σεζόν χωρίς τρόπαιο μετά από μια δεκαετία, συνοδεύτηκε και από πολύ αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα.

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε απώλειες ρεκόρ 254 εκατομμυρίων ευρώ, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου, καθώς τα έσοδα μειώθηκαν και το κόστος αυξήθηκε κατά την διάρκεια της πρώτης χρονιάς χωρίς τρόπαια, εδώ και μια δεκαετία.

Σε σχετική ανακοίνωση από τους αρμόδιους φορείς της «γηραιάς κυρίας», σημειώνεται ότι θα ολοκληρώσει επίσης στο «κόκκινο» το τρέχον οικονομικό έτος 2022-2023, καθώς συνεχίζει να υφίσταται τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19.

Παράλληλα, προστίθεται ότι η ιστορική ομάδα, που είναι 8η στην βαθμολογία της Serie A, έχει εισπράξει 23 εκατομμύρια ευρώ από τα εισιτήρια διαρκείας 2022/2023, ένα ποσό, ελαφρώς χαμηλότερο από την περίοδο πριν τον κορονοϊό.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στην απόφαση να παραμείνουν διαθέσιμα περισσότερα εισιτήρια για αγώνες πρωταθλήματος «μονής πρόσβασης», καθώς και εκπτώσεις για την αποζημίωση των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για αγώνες που ήταν κλειστοί για το κοινό κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Η Γιουβέντους, που εισέπραξε 400 εκατομμύρια ευρώ από μια νέα πώληση μετοχών τον Δεκέμβριο για να μειώσει το χρέος, ανέφερε ότι τα οικονομικά θα βελτιωθούν σημαντικά εφέτος, χάρη στα βήματα που έγιναν για την μείωση του κόστους και την ενίσχυση των εσόδων μεσοπρόθεσμα.

