Πέθανε ο Αριστείδης Αδαμόπουλος

Ο παράγοντας της ελληνικής Ιστιοπλοΐας τον οποίο είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση η Σοφία Μπεκατώρου.

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, ο Αριστείδης Αδαμόπουλος, ένα από τα παλαιότερα μέλη της διοίκησης της ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, του irafina.gr, ο επί πολλά έτη παράγοντας της ιστιοπλοΐας, έδινε μάχη με τον καρκίνο εδώ και καιρό.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Ελληνική Ιστιοπλοΐκή Ομοσπονδία, μέσα από ανακοίνωσή της.

Ο Αριστείδης Αδαμόπουλος, ήταν επί σειρά ετών πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου "Αλκυών" Ραφήνας και μέλος της ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας, από τη θέση του παραιτήθηκε όταν η "χρυσή" ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση,

Η ανακοίνωση της ΕΙΟ:

"Έφυγε από την ζωή σήμερα, ο επι πολλά χρόνια Αντιπρόεδρος – Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού και Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ραφήνας Αλκυών, Τέλης Αδαμόπουλος. Η Κηδεία του θα τελεστεί την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου στο Πικέρμι. Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του."

