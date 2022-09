Τοπικά Νέα

Βόλος: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο (εικόνες)

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τον πυκνό καπνό πάνω από τον Βόλο. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικης Υπηρεσίας στο σημείο.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε εργοστάσιο της Α’ Βιομηχανική Περιοχής στον Βόλο.

Πιο συγκεκριμένα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, φωτιά το εργοστάσιο τυλίχθηκε στοις φλόγες, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δίνει μάχη για την κατάσβεσή της, ενώ συνεχίζονται οι μικροεκρήξεις εντός του εργοστασίου.

Οι άντρες της Πυροσβεστικής προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. ??Επιχειρούν 36 #πυροσβέστες με 12 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 24, 2022

