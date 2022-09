Κόσμος

Καναδάς: Ο κυκλώνας Φιόνα σαρώνει την χώρα (εικόνες)

Γυναίκα παρασύρθηκε από νερά και περίπου 500.000 νοικοκυριά υπέστησαν διακοπή ηλεκτροδότησης. Τεράστιες καταστροφές.



Ο κυκλώνας Φιόνα χτύπησε με σφοδρότητα χθες Σάββατο τομείς στις ακτές του Καναδά στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου γυναίκα παρασύρθηκε από νερά και περίπου 500.000 νοικοκυριά υπέστησαν διακοπή ηλεκτροδότησης.

Ξεριζωμένα δέντρα, σπίτια που παρασύρθηκαν, γραμμές του δικτύου παροχής ηλεκτρισμού πεσμένες κάτω: «Η Φιόνα ήρθε κι άφησε το σημάδι της στη Νέα Σκοτία και γειτονικές επαρχίες», δήλωσε ο πρωθυπουργός της επαρχίας Τιμ Χιούστον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες το απόγευμα. «Δεν έχει τελειώσει εντελώς», προειδοποίησε.

Σφοδρές καταιγίδες επρόκειτο να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, τόνισε ο μετεωρολόγος Μπομπ Ρομπισό, σημειώνοντας πάντως πως αναμενόταν «οι συνθήκες προοδευτικά να βελτιωθούν» σε τρεις ως έξι ώρες.

Κατά τις καναδικές αρχές, ο κυκλώνας Φιόνα έφερνε ακόμα περί τις 20:00 χθες (ώρα Ελλάδας) ανέμους 120 χιλιομέτρων την ώρα και μετακινείτο προς βορειοανατολική κατεύθυνση με ταχύτητα 37 χιλιομέτρων την ώρα. «Ψηλά κύματα έπληξαν την ακτογραμμή της Νέας Σκοτίας και της νοτιοδυτικής Νέας Γης και μπορεί να ξεπεράσουν τα 12 μέτρα», τόνισαν.

Δύο γυναίκες παρασύρθηκαν από τα νερά στο Σανέλ-Πορτ-ο-Μπασκ, στην επαρχία της Νέας Γης, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της αστυνομίας. Η μία από τις δύο, που παρασύρθηκε από νερά αφού το σπίτι της κατέρρευσε, διασώθηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου εισήχθη και νοσηλεύεται, ενώ η δεύτερη αγνοείται.

«Είναι μια από τις χειρότερες ημέρες της ζωής μου», είπε ο Ρενέ Ρουά, κάτοικος της ίδιας πόλης. «Δεν σταματάει (...) Πολλά σπίτια παρασύρθηκαν στη θάλασσα», πρόσθεσε με απόγνωση. «Ξύπνησα γύρω στις πέντε το πρωί διότι το κρεβάτι μου ταρακουνιόταν!», είπε ο Σον Μποντ, που ζει στο Σίντνι, στη Νέα Σκοτία. «Ζω στον δεύτερο όροφο σπιτιού οικοδομημένου πριν από έναν αιώνα και πλέον και ταρακουνιόμουν και άκουγα κρότους που δεν έχω ακούσει ποτέ πριν».

«Μαζί σας»

«Σκέφτομαι όλους όσοι επλήγησαν από τον κυκλώνα Φιόνα. Να ξέρετε πως είμαστε μαζί σας», ανέφερε μέσω Twitter ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ανακοινώνοντας πως οι ομοσπονδιακές αρχές είναι έτοιμες να προσφέρουν «επιπρόσθετους πόρους» στις επαρχίες που επλήγησαν.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ» τέτοιες μετεωρολογικές συνθήκες, ανέφερε χθες μέσω Twitter η αστυνομία της Σάρλοταουν, στην επαρχία Ιλ-ντι-Πρενς-Εντουάρ. «Είναι απίστευτο, δεν έχουμε ηλεκτρισμό, wifi, κανένα δίκτυο», είπε ο δήμαρχος Φίλιπ Μπράουν στο Radio-Canada. «Πολλά δέντρα έπεσαν, έχουμε πλημμύρες σε δρόμους», πρόσθεσε.

Δέντρο έπεσε πάνω σε όχημα της πυροσβεστικής και έκοψε ηλεκτρικό καλώδιο, που κατέληξε πάνω το αυτοκίνητό τους. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να περιμένουν να επέμβουν τεχνικοί της Nova Scotia Power για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν.

Η εταιρεία, ο βασικός πάροχος ηλεκτρισμού στη Νέα Σκοτία, έκανε λόγο για 348.000 πελάτες της χωρίς ρεύμα γύρω στις 20:30 χθες (ώρα Ελλάδας).

Στις άλλες δύο επαρχίες που επλήγησαν περισσότερο, ο διαχειριστής του δικτύου στην Ιλ-ντι-Πρενς-Εντουάρ έκανε λόγο για 82.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και αυτός της Νιου Μπράνσγουικ για 38.000.

«Τίποτε σοβαρό» στις Βερμούδες

Ο Φιόνα πέρασε προχθές Παρασκευή ανοικτά των Βερμούδων, αφού έσπειρε την καταστροφή στην Καραϊβική. Ο κυκλώνας έφερε ανέμους 160 χιλιομέτρων την ώρα και σφοδρές βροχές σε αυτή τη βρετανική περιοχή περίπου 64.000 κατοίκων στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού, πάντως δεν αναφέρθηκε κανένα θύμα, ούτε διαπιστώθηκαν σοβαρές καταστροφές.

«Είχαμε μερικές ζημιές (...), αλλά τίποτα σοβαρό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέισον Ρέινερ, ιδιοκτήτης καταστήματος με αναμνηστικά στην πρωτεύουσα Χάμιλτον.

Οι Βερμούδες, περίπου χίλια χιλιόμετρα από τις ΗΠΑ, περιοχή συνηθισμένη σε κυκλώνες, συγκαταλέγονται στις πιο απομονωμένες τοποθεσίες του κόσμου, πράγμα που κάνει αδύνατες τις απομακρύνσεις κατοίκων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το κυριότερο νησί παίρνει έτσι πολύ σοβαρά τις προετοιμασίες για ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακίνητα και σπίτια πρέπει εξάλλου να οικοδομούνται βάσει αυστηρών προδιαγραφών εκεί για να αντέχουν τους κυκλώνες.

Ο κυκλώνας Φιόνα στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στο Πουέρτο Ρίκο, περιοχή των ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλέστηκαν ΜΜΕ. Ένας θάνατος ανακοινώθηκε στη Γουαδελούπη, υπεράκτιο έδαφος της Γαλλίας, κι άλλοι δύο στη Δομινικανή Δημοκρατία.

