Εκλογές στην Ιταλία: Άνοιξαν οι κάλπες - Ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξιάς

Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στην Ιταλία. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για την Μελόνι. Γιατί ανησυχούν ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ιταλοί πολίτες, σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που όπως όλα δείχνουν θα φέρει στην εξουσία μια δεξιά και ακροδεξιά συμμαχία

Συμφωνά με τις δημοσκοπήσεις πρωθυπουργός αναμένεται να αναδειχθεί η Τζόρτζια Μελόνι, αρχηγός του μεταφασιστικού κόμματος Fratelli d'Italia, με κυβερνητικούς εταίρους της την αντιευρωπαϊκή, λαϊκιστική Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι και την Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Η Μελόνι, δεν έχει αλλάξει το έμβλημα του κόμματός της το όποιο είναι παρόμοιο με αυτό του Μπενίτο Μουσολίνι, ενώ στην τελευταία της συνέντευξη πριν τις εκλογές, δεν αποκήρυξε ανοιχτά τον φασισμό, αλλά δήλωσε ότι «στην φάση αυτή, οι Ιταλοί δεν ενδιαφέρονται για τον φασισμό, αλλά για το επείγοντα κοινωνικά προβλήματα».

Έχει αμβλύνει πάντως σημαντικά την κριτική της απέναντι στην ΕΕ επιχειρώντας να υιοθετήσει ένα πιο μετριοπαθές προφίλ.

Με την ανάδειξη της δεξιάς ακροδεξιάς συμμαχίας στην εξουσία, η Ιταλία θα γίνει μετά τη Σουηδία, η δεύτερη χώρα της ΕΕ με κυβέρνηση συμμαχίας με την ακροδεξιά.

Ο συνασπισμός αυτός στέλνει αντιφατικά μηνύματα, που ανησυχούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Από τη μια, η Τζόρτζια Μελόνι παρουσιάζεται φιλοατλαντική, ενώ από την άλλη ο Σαλβίνι και ο Μπερλουσκόνι παρουσιάζονται αρκετά ανεκτικοί απέναντι στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η προοπτική της διακυβέρνησης από τον εν λόγω συνασπισμό, ανησυχεί τις Βρυξέλλες, κυρίως ως προς το θέμα των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Διπλωμάτες και ειδικοί, εκτιμούν πάντως πως δεν θα αναλάβει το ρίσκο να αποποιηθεί το τεράστιο πακέτο των ευρωπαϊκών πόρων που εξασφάλισε η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι για την Ιταλία.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που κινδυνεύουμε να έρθουμε αντιμέτωποι με κυβερνήσεις που συγκροτούνται από κόμματα της άκρας δεξιάς ή της άκρας αριστεράς», υπενθυμίζει ο ευρωπαίος επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρεντέρ.

Όσον αφορά το κράτος δικαίου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, την ισότητα των φύλων, ή ακόμα τη μετανάστευση, η Ρώμη θα βρεθεί αναμφίβολα πιο κοντά στις θέσεις της Ουγγαρίας ή της Πολωνίας, κρίνοντας από τις προεκλογικές δηλώσεις της Μελόνι.

Μεταξύ άλλων, τις Βρυξέλλες ανησυχεί το ότι η Τζόρτζια Μελόνι έχει ήδη ανακοινώσει ότι επιθυμεί να επαναδιαπραγματευτεί μέρος των όρων που συνοδεύουν το ιταλικό σχέδιο ανάκαμψης, συνολικού ύψους 191,5 δισεκ. ευρώ — πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί σε οποιαδήποτε χώρα μέλος της ΕΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης (NextGenerationEU).

Όμως τα περιθώρια για διαπραγμάτευση είναι στενά και κανείς στους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν θα ήθελε να δει να παγώνουν οι μεταρρυθμίσεις που έθεσε σε εφαρμογή ο απερχόμενος ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι.

Εξάλλου, με χρέος πάνω από το 150% του ΑΕΠ της, η Ιταλία δεν έχει περιθώρια για ελιγμούς.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε κατηγορηματικό, αν και κάπως άκομψο, μήνυμα από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον: «Θα συνεργαστούμε με οποιαδήποτε δημοκρατική κυβέρνηση θέλει να συνεργαστεί μαζί μας», όμως «αν τα πράγματα πάνε στραβά, έχουμε τα εργαλεία» για να αντιδράσουμε, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η επικεφαλής της Κομισιόν έφερε ως παράδειγμα την Πολωνία και την Ουγγαρία, δύο χώρες που «τιμωρήθηκαν» με το πάγωμα κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως συμβαίνει πάντα, και αυτή τη φορά οι Βρυξέλλες θα αναμείνουν τα πρώτα δείγματα γραφής της επόμενης ιταλικής κυβέρνησης.

«Θα δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών» είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η μάλλον απροσδόκητη παρέμβαση της φον ντερ Λάιεν, η οποία από την αρχή της θητείας της δεν είχε εκφραστεί ποτέ τόσο ξεκάθαρα πριν από εκλογές, αν μη τι άλλο πιστοποιεί πόσο έντονος προβληματισμός επικρατεί στα ανώτατα επίπεδα των ευρωπαϊκών θεσμών και τη βούληση των Βρυξελλών να σταλεί σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

