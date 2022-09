Κόσμος

ΗΠΑ: Άφησε τον φίλο της να πεθάνει μέσα σε… βαλίτσα και τον βιντεοσκόπησε να ικετεύει για βοήθεια (βίντεο)

Μία νέα γυναίκα στις ΗΠΑ άφησε τον φίλο της να πνιγεί μέσα σε μια βαλίτσα και τον κορόιδευε ενώ τον βιντεοσκοπούσε να την εκλιπαρεί να τον βοηθήσει.





Μία ανατριχιαστική υπόθεση απασχόλησε την Φλόριντα των ΗΠΑ, καθώς στα χέρια των αστυνομικών αρχών έφτασαν κάποια βίντεο από κινητό τηλέφωνο, που φέρεται να δείχνουν μια γυναίκα να γελάει και να κοροϊδεύει τον φίλο της, ενώ εκείνος φώναζε για βοήθεια την ώρα που αργοπέθαινε από ασφυξία μέσα σε μια… βαλίτσα!

Η Σάρα Μπουν, 42 ετών, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο δευτέρου βαθμού για το θάνατο του φίλου της, του 42χρονου Χόρχε Τόρες.

Η Μπουν κάλεσε τους αστυνομικούς στο σπίτι της εκείνο το απόγευμα, ισχυριζόμενη ότι ο Τόρρες πέθανε αφού τον είχε βάλει μέσα σε μια μπλε βαλίτσα κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού κρυφτού, το οποίο ακολούθησε μια νύχτα που έπιναν κρασί και έφτιαχναν μαζί ένα παζλ.

Η γυναίκα είπε στις Αρχές ότι τόσο εκείνη όσο και ο φίλος της «αστειευόμενοι, σκέφτηκαν ότι θα ήταν αστείο» αν ο Χόρχε σκαρφάλωνε και χωνόταν μέσα στις αποσκευές και εκείνη τις έκλεινε, σύμφωνα με την ένορκη βεβαίωση σύλληψης που περιήλθε στην κατοχή της DailyMail.com.

Την ικέτευσε όσο ασφυκτιούσε στη βαλίτσα

Όμως, η αληθινή ιστορία αποκαλύφθηκε όταν οι ερευνητές ανακάλυψαν δύο σύντομες ηχογραφήσεις στο τηλέφωνό της, που έδειχναν τον Τόρες να χτυπιέται μέσα στη βαλίτσα, να φωνάζει επανειλημμένα «Σάρα» και να λέει στην Μπουν ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει.

Στο ένα από τα δύο βίντεο, μάλιστα, που διαρκεί λίγο περισσότερο από δύο λεπτά, η Μπουν ακούγεται να λέει στον Τόρες γελώντας: «Για όλα όσα μου έκανες. Γ***σου. Ηλίθιε!».

«Έτσι νιώθω κι εγώ όταν με απατάς»

Ο φίλος της συνεχίζει να φωνάζει το όνομα της κοπέλας, λέγοντάς της: «Δεν μπορώ γ***το να αναπνεύσω, σοβαρά».

Η Μπουν του απαντά: «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα: Ναι, αυτό κάνεις όταν με πνίγεις».

Αφού ακούει τις εκκλήσεις του Τόρες που λέει ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, του φωνάζειι: «Αυτό είναι δικό σου λάθος. Έτσι νιώθω όταν με απατάς. Μάλλον θα πρέπει να το βουλώσεις το γ***νο το στόμα σου».

Στο δεύτερο βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων, η βαλίτσα φαίνεται να είναι σε διαφορετική θέση από ό,τι στην πρώτη καταγραφή, αυτή τη φορά στραμμένη προς τα πάνω. Ο Τόρες φωνάζει το όνομα της Μπουν, πριν εκείνη σταματήσει την καταγραφή.

Το τηλέφωνο στην Αστυνομία

Η γυναίκα κάλεσε αργότερα την Άμεση Δράση, λέγοντας στον τηλεφωνητή: «Ο φίλος μου είναι νεκρός».

Και συνέχισε: «Το αγόρι μου κι εγώ παίζαμε χθες το βράδυ και τον έβαλα σε μια βαλίτσα και παίζαμε… κάτι σαν κρυφτό, οπότε… αποκοιμήθηκα και ξύπνησα και ήταν νεκρός μέσα στη βαλίτσα. Δεν ξέρω τι συνέβη».

Η Μπουν συνέχισε να λέει στον αστυνομικό ότι «έβγαινε αίμα από το στόμα τού» Τόρες και υπέθεσε ότι μπορεί να είχε υποστεί ανεύρυσμα.

Πρόσθεσε ότι ο φίλος της είχε μια μωβ απόχρωση όταν τον έβγαλε από την βαλίτσα και προσπάθησε να του κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

«Είναι άκαμπτος και είναι μωβ», ακούγεται να λέει στον τηλεφωνητή.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής της κατάθεσης σε έναν ντετέκτιβ, η Μπουν είπε ότι εκείνη και ο Τόρες ζωγράφιζαν εικόνες, συμπλήρωναν ένα παζλ και έπιναν κρασί Woodbridge Chardonnay, όταν αποφάσισαν να παίξουν κρυφτό.

Η Μπουν είπε ότι κρύφτηκε επάνω στο ντους, αλλά ο Τόρες δεν ανέβηκε ποτέ να την ψάξει.

Όταν κατέβηκε κάτω, τον βρήκε στο σαλόνι και μαζί αποφάσισαν να κλείσει το φερμουάρ στη μπλε βαλίτσα όπου μπήκε ο Τόρες, αφήνοντας δύο από τα δάχτυλά του να προεξέχουν από το φερμουάρ.

«Γελούσαν μαζί για το κρυφτό στη βαλίτσα»

«Η Σάρα και ο Χόρχε γελούσαν και οι δύο, που τον έκλεισε με το φερμουάρ μέσα στη βαλίτσα», αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση.

Στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, η Μπουν είπε ότι αποφάσισε να ανέβει επάνω, ενώ ο Τόρες ήταν ακόμα κολλημένος στη βαλίτσα, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να βγει μόνος του.

Η Μπουν ξάπλωσε στο κρεβάτι και αποκοιμήθηκε μισή ώρα αργότερα. Ισχυρίστηκε ότι ούτε η ίδια, ούτε ο φίλος της, ήταν μεθυσμένοι από το κρασί.

Είπε στον ντετέκτιβ ότι υπέθεσε πως ο Τόρες θα έβγαινε από την βαλίτσα και θα πήγαινε μαζί της στο κρεβάτι, αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση.

Η Μπουν ξύπνησε το επόμενο πρωί και έμεινε για λίγο στο κρεβάτι. Είπε ότι υπέθεσε πως ο Τόρες ήταν ήδη κάτω «στο λάπτοπ και έψαχνε για δουλειά».

Κατέβηκε τελικά στο σαλόνι γύρω στις 11 το πρωί και δεν μπορούσε να βρει πουθενά το φίλο της.

«Η Σάρα φρίκαρε και θυμήθηκε ότι η τελευταία φορά που είδε τον Χόρχε ήταν όταν τον έβαλε στη βαλίτσα και έκλεισε το φερμουάρ», σύμφωνα με το έγγραφο της σύλληψης.

Τότε, άνοιξε το φερμουάρ της αποσκευής και βρήκε τον Χόρχε μέσα, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Οι μώλωπες και οι εκδορές στο σώμα του θύματος

Η Μπουν κάλεσε τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και της έδωσε εντολή να καλέσει το «100».

Οι αστυνομικοί, όταν έφτασαν, βρήκαν το άψυχο σώμα του Τόρες στο πάτωμα, δίπλα σε μια μπλε βαλίτσα.

Το θύμα είχε ένα κόψιμο στο χείλος του, μώλωπες γύρω από το μάτι, το μέτωπο και τον ώμο του και γρατζουνιές από καρφιά στην πλάτη και το λαιμό του, σύμφωνα με το έγγραφο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Μπουν έδωσε προφορική και γραπτή συγκατάθεση στον ντετέκτιβ να ψάξει το τηλέφωνό της, γεγονός που οδήγησε στην ανακάλυψη των δύο επίμαχων βίντεο.

Στην κατάθεσή της, η Μπουν αρνήθηκε ότι τσακώθηκε με τον Τόρες και ότι τον άφησε σκόπιμα μέσα στη βαλίτσα.

Είπε επίσης ότι δεν θυμόταν να έχει καταγράψει τα βίντεο, τα οποία παραδέχτηκε ότι «φαίνονταν άσχημα».

Στη συνέχεια, η Μπουν φέρεται να διέψευσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, αποδίδοντας ό,τι συνέβη στην κατανάλωση αλκοόλ από εκείνη και τον Τόρες.

Ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και για τους δύο

Τα αρχεία της αστυνομίας, ωστόσο, δείχνουν ότι το ζευγάρι είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Τον Ιούνιο του 2018, η Μπουν συνελήφθη με την κατηγορία του ξυλοδαρμού με απόπειρα στραγγαλισμού, με στόχο τον φίλο της, ενώ και ο Χόρχε κατηγορήθηκε για ξυλοδαρμό που προήλθε από έναν τσακωμό, μετά από χρήση αλκοόλ, μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση, ο Τόρες είχε πει σε έναν αστυνομικό ότι η Μπουν τύλιξε τα χέρια της γύρω από το λαιμό του και προσπάθησε να τον στραγγαλίσει, ενώ εκείνος, στην προσπάθεά του να ξεφύγει από αυτήν μετά από έναν καυγά, την κλώτσησε.

Ένα χρόνο αργότερα, ο Τόρες συνελήφθη δύο φορές μέσα σε διάστημα δύο μηνών, με την κατηγορία της σωματικής βλάβης.

Ο Χόρχε Τόρες ήταν πατέρας τριών παιδιών, ενώ η Σάρα Μπουν έχει έναν γιο από προηγούμενο γάμο.

Η Μπουν, μέχρι και την τελευταία στιγμή, δήλωνε αθώα στην κατηγορία για φόνο δευτέρου βαθμού.

