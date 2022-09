Οικονομία

Ενεργειακή αγορά: Το νέο τοπίο μετά τις κρατικές επιδοτήσεις

Διπλή μάχη για μερίδια αγοράς, μεταξύ καυσίμων και προμηθευτών, εξελίσσεται στην ενεργειακή αγορά καθώς οι εταιρείες αξιοποιούν την πολιτική επιδοτήσεων της κυβέρνησης για να διαμορφώσουν την εμπορική τους πολιτική και να διευρύνουν το πελατολόγιό τους.

Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, μετά την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και της εφαρμογής του συστήματος αναγγελίας των τιμολογίων ρεύματος που θα ισχύσουν τον επόμενο μήνα, προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαθέτουν στην αγορά χαμηλότερα τιμολόγια για τους νέους πελάτες σε σχέση με τους υφιστάμενους προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες. Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει εξάλλου την δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή χωρίς «πέναλτυ» για πρόωρη λήξη του συμβολαίου που διευκολύνει τη μετακίνηση των καταναλωτών από τον ένα προμηθευτή στον άλλο.

Το ερώτημα που απασχολεί τους καταναλωτές ενόψει της περιόδου θέρμανσης – τουλάχιστον όσους έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής της πηγής θέρμανσης - είναι ποια επιλογή είναι η πιο συμφέρουσα: ρεύμα (κλιματιστικά ή άλλη συσκευή), φυσικό αέριο ή πετρέλαιο.

Ιστορικά, τα στοιχεία από την εταιρεία Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας (δεν απεικονίζουν προφανώς όλη την αγορά, αλλά μόνο τα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου της ίδιας της εταιρείας ωστόσο είναι ενδεικτικά) δείχνουν ότι μέχρι το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης το φυσικό αέριο ήταν το πιο οικονομικό καύσιμο, για να περάσει από τα τέλη του 2021 σε υψηλότερη θέση από το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ερώτημα τι συμφέρει για την περίοδο 2022 – 2023 εξαρτάται από την πρόβλεψη για την πορεία των τιμών, η οποία ειδικά αυτήν την περίοδο είναι αδύνατη.

Ωστόσο τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής έχουν ως εξής:

Τα τιμολόγια του ηλεκτρικού για τον Οκτώβριο, μετά την επιδότηση που ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκινούν από 14-16 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση μέχρι 500 kwh το μήνα. Στόχος της κυβέρνησης, όπως προκύπτει από το ύψος των επιδοτήσεων που εφαρμόζονται το τελευταίο τρίμηνο, είναι η συγκράτηση της τελικής τιμής καταναλωτή στο επίπεδο των 15 λεπτών ανά κιλοβατώρα (αντί για τα 60 λεπτά που θα έφθανε τον Οκτώβριο ή ακόμη και το… 1 ευρώ που θα ήταν το Σεπτέμβριο). Διευκρινίζεται ότι στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι μονοπωλιακές χρεώσεις για τα δίκτυα και τα λοιπά τέλη.

Για το φυσικό αέριο οι τιμές στα κυμαινόμενα τιμολόγια διαμορφώνονται απολογιστικά με βάση το μέσο όρο της διεθνούς τιμής του προηγούμενου μήνα. Ενδεικτικά η τιμή το Σεπτέμβριο διαμορφώνεται γύρω στα 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα (χωρίς την επιδότηση από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας η οποία για τον Οκτώβριο θα είναι 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και οδηγεί σε τελική τιμή 11 λεπτά/kwh). Ομοίως δεν περιλαμβάνονται οι χρεώσεις για τα δίκτυα.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή με τα σημερινά δεδομένα κυμαίνεται στο 1,6 ευρώ το λίτρο, ή 1,35 αφού αφαιρεθεί η επιδότηση των 25 λεπτών που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Το κόστος κατά την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, στις 15 Οκτωβρίου, θα διαμορφωθεί με βάση τα δεδομένα διεθνών τιμών και τις ισοτιμίες που θα ισχύουν τότε. Ένα λίτρο πετρελαίου αντιστοιχεί σε 10,5 κιλοβατώρες, οπότε η τιμή του καυσίμου ανά κιλοβατώρα μετά την επιδότηση διαμορφώνεται κοντά στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

