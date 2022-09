Κόσμος

Βρετανία: ο ηγέτης των Εργατικών δεσμεύεται ότι θα καταργήσει τις φοροελαφρύνσεις στους πλούσιους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Εργατικό Κόμμα επικέντρωσε την κριτική του κυρίως στις μειώσεις φόρων τις οποίες ανακοίνωσε η Τρας.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε σήμερα ότι θα καταργήσει ορισμένες φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε η συντηρητική κυβέρνηση της Λιζ Τρας στην περίπτωση νίκης του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν το 2024.

Κατά την πρώτη ημέρα του ετήσιου συνεδρίου του, που διεξάγεται στο Λίβερπουλ, το Εργατικό Κόμμα επικέντρωσε την κριτική του κυρίως στις μειώσεις φόρων τις οποίες ανακοίνωσε η Τρας την Παρασκευή.

Μιλώντας στο BBC, ο Στάρμερ είπε ότι θα αναθεωρήσει τις φοροελαφρύνσεις στα υψηλά εισοδήματα (άνω των 150.000 λιρών ετησίως), καταγγέλλοντας ότι η πολιτική αυτή της Τρας έχει ως στόχο «οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι». Εφόσον οι Εργατικοί, που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, αναλάβουν την κυβέρνηση, θα επαναφέρουν τον φορολογικό συντελεστή του 45% για τα υψηλά εισοδήματα. Ο υπουργός Οικονομικών Κουάσι Κουαρτένγκ ανακοίνωσε ότι ο συντελεστής αυτός θα καταργηθεί από τον προσεχή Απρίλιο.

Ο Στάρμερ χαρακτήρισε μάλιστα «ανόητο» το επιχείρημα ότι «αν επιτρέψουμε στους πλούσιους να γίνουν πλουσιότεροι, τα χρήματα αυτά θα φτάσουν μέχρι τις τσέπες όλων μας».

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και σημαίνων στέλεχος των Εργατικών Άντι Μπέρναμ είπε στο Sky News ότι η πολιτική που θέλει να ακολουθήσει η Τρας είναι «κατάφωρος βανδαλισμός της κοινωνικής συνοχής της χώρας μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Μεθυσμένος οδηγούσε αντίθετα στην εθνική οδό - Κινηματογραφική καταδίωξη

Τουρκικά ΜΜΕ: Ισχυρισμοί για μεταφορά τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο (εικόνες)

“Orca”: Το εντυπωσιακό μονοθέσιο από φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (βίντεο)