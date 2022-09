Αθλητικά

Laver Cup: Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Τιαφό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είδε τον αντίπαλο του να του «σβήνει» 4 match point και στη συνέχεια να παίρνει και την νίκη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε απέναντι στον Φράνσις Τιαφό κι ως εκ τούτου η Team World πήρε τη νίκη (πρώτη φορά μετά από τέσσερις ήττες) απέναντι στην Team Europe με 13-8 κι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια του Laver Cup.

Για να έμενε «ζωντανή» η ομάδα της Ευρώπης ο Έλληνας πρωταθλητής έπρεπε πάση θυσία να επικρατήσει του Αμερικανού αντιπάλου του. Στο πρώτο σετ έκανε επίδειξη δύναμης (6-1), αλλά στη συνέχεια τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Το δεύτερο σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όπου ο Τσιτσιπάς είχε 4 ευκαιρίες για να κάνει το 2-0, παρ΄ όλα αυτά δεν τα κατάφερε. Ο Τιαφό ισοφάρισεε (7-6) και στο τρίτο σετ που παίχθηκε στους 10 πόντους, ο Αμερικανός αν και προηγήθηκε με 8-4 και είδε τον 24χρονο πρωταθλητή να μειώνει σε 9-8, τελικά πήρε τη νίκη με 10-8.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεθυσμένος οδηγούσε αντίθετα στην εθνική οδό - Κινηματογραφική καταδίωξη

Τουρκικά ΜΜΕ: Ισχυρισμοί για μεταφορά τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο (εικόνες)

“Orca”: Το εντυπωσιακό μονοθέσιο από φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (βίντεο)