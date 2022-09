Κόσμος

Φιλιππίνες: Νεκροί διασώστες από τον τυφώνα Νόρου

Τα μέλη των υπηρεσιών διάσωσης είχαν αναπτυχθεί σε πλημμυρισμένο χωριό.

Πέντε μέλη υπηρεσιών διάσωσης έχασαν τη ζωή τους κατά το πέρασμα του τυφώνα Νόρου από τις Φιλιππίνες, καθώς βρίσκονταν σε πλημμυρισμένο χωριό, ανακοίνωσαν οι αρχές, χωρίς να εξηγήσουν την αιτία των θανάτων.

«Είχαν αναπτυχθεί από την επαρχιακή κυβέρνηση σε πλημμυρισμένη περιοχή», δήλωσε ο Ρομουάλδο Αντρές, επικεφαλής της αστυνομίας στον δήμο Σαν Μιγκέλ, κοντά στη Μανίλα.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται συχνά από τυφώνες, φαινόμενο που παρουσιάζει τάση επιδείνωσης λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως τονίζουν επιστήμονες. Πριν από 9 μήνες, άλλος τυφώνας προκάλεσε τον θάνατο 400 και πλέον ανθρώπων στο αρχιπέλαγος της Ασίας.

