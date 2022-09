Life

Βισκαδουράκης στον ΑΝΤ1: Παρακολουθούσα την πορεία του κλεμμένου αυτοκινήτου μου από το epass (βίντεο)

Για την περιπέτεια που είχε με την κλοπή του αυτοκινήτου του μίλησε ο γνωστός ηθοποιός στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα". Πώς κατάφερε να το βρει.



Τέλος στην περιπέτεια του ηθοποιού Θανάση Βισκαδουράκη, αφού βρέθηκε τελικά το αυτοκίνητό του, που το είχαν κλέψει κάτω από το σπίτι του.

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη και πώς τελικά κατάφερε να εντοπίσει το αυτοκίνητό του.

Όπως είπε τις προηγούμενες μέρες φεύγοντας από το σπίτι του για την πρόβα στην οποία βρισκόταν για την παράσταση «Μπακαλόγατος», διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητό του έλειπε. Στην αρχή δυσκολεύτηκε να πιστέψει ότι είχε πέσει θύμα κλοπής ωστόσο απευθύνθηκε αμέσως στην αστυνομία, ενώ ο ίδιος, όπως είπε παρακολουθούσε την πορεία του οχήματός του από το epass.

«Πήγα στην Αστυνομία και τους λέω το αυτοκίνητο μου είναι στα διόδια της Λεπροκαρυάς», είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Βισκαδουράκης, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να καταφέρουν να το εντοπίσουν στα διόδια Ιάσμου λίγο πριν από την Βουλγαρία.

Παρακολουθήστε όσα είπε ο Θανάσης Βισκαδουράκης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

