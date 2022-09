Πολιτική

Ελληνοτουρκικά – Συρίγος: Με ανησυχεί η παρατεταμένη επιθετική ρητορική της Τουρκίας

Ποιο είναι το σκηνικό της έντασης και το πεδίο που ενδεχομένως η Άγκυρα θα επιχειρήσει να στήσει ένα θερμό επεισόδιο.

Ο υφυπουργός Παιδείας. Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι τον ανησυχεί η επιθετική ρητορική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο παρατεταμένη χρονικά.

Ο κ. Συρίγος τόνισε πως το θέμα της αμφισβήτησης των ελληνικών νησιών ξεκίνησε από την τουρκική αντιπολίτευση και ο Ερντογάν αναγκάστηκε να το σηκώσει για να απευθυνθεί στο εθνικιστικό ακροατήριο των «Γκρίζων Λύκων», το οποίο φαίνεται να έχει μοιραστεί ανάμεσα στον Κιλιντσάρογλου και την Ακσενέρ.

Ο κ. Συρίγος υποστήριξε πως ο σκοπός της Τουρκίας θα είναι ίσως η πρόκληση ενός επεισοδίου με αφορμή τον εξοπλισμό ελληνικών νησιών και την αμφισβήτηση της για την νομιμότητα αυτής της κίνησης και μάλιστα είπε ότι περίμενε πως ο Ερντογάν θα έθιγε αυτό το θέμα και στη Γ.Σ του ΟΗΕ, αλλά δεν το άκουσε, καθώς ο Πρόεδρος της Τουρκίας φαίνεται πως έφυγε από την Νέα Υόρκη με «κομμένα φτερά».

