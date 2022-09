Πολιτική

Ενδοοικογενειακή βία – Θεοδωρικάκος: Σοκάρουν τα στοιχεία – δημιουργούνται 12 νέα γραφεία

Τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την νεανική παραβατικότητα, αλλά και τις μεταναστευτικές ροές στον Έβρο.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε αρχικά στη θλιβερή επέτειο των 33 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την 17Ν.

Στη συνέχεια και σχολιάζοντας το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, είπε ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο με τεράστιες διαστάσεις και είπε χαρακτηριστικά ότι από την αρχή του έτους, στα 2 αρμόδια γραφεία της ΕΛ.ΑΣ έχουν γίνει περίπου 2.000 καταγγελίες, ενώ συνολικά η Αστυνομία, στο ίδιο διάστημα, έχει ασχοληθεί με 6.000 περιπτώσεις.

Για το λόγο αυτό, μέσα στις 2 πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, θα λειτουργήσουν άλλα 12 γραφεία που θα ασχολούνται με την ενδοοικογενειακή βία. Τα 2 στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα 9 σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στο φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας που αντιμετωπίζει τεράστια έξαρση. Η Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις και ενημερώσεις στα σχολεία, ενώ θα δημιουργηθεί και μια Γενική Διεύθυνση που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το ζήτημα αυτό.

Αναφερόμενος στη εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού από την Τουρκία και το πρόβλημα στον Έβρο, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι καθημερινά επιχειρούν να περάσουν στην Ελλάδα και αποτρέπονται, περίπου 1.500 μετανάστες. Ο αριθμός τους από τος αρχές του χρόνου υπολογίζεται στις 160.000.

Η πρόθεση της Τουρκίας είναι πάντα ίδια τα τελευταία χρόνια, απλά αλλάζει ο τρόπος που το επιχειρούν. Ευτυχώς όμως η Αστυνομία, ο Στρατός, αλλά και οι ακρίτες μας συνεργάζονται και αποτρέπουν κάθε παράνομη προσπάθεια εισόδου στη χώρα.

