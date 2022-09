Κοινωνία

Πάτρα: Ο Δασκαλάκης κατέθεσε για Μαλένα και Ίριδα (βίντεο)

Τι φέρεται να είπε για την Ρούλα Πισπιρίγκου στην ανακρίτρια.



Κάτω από άκρα μυστικότητα ο Μάνος Δασκαλάκης κατέθεσε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση των θανάτων της Μαλένας και της Ίριδας πριν από λίγες ημέρες.

Εκτός όμως από την κατάθεση που έδωσε δήλωσε και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τις δολοφονίες των δύο παιδιών του.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Φλαμής στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Μάνος Δασκαλάκης φέρεται να είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με την κ. Σωτηρία Πισπιρίγκου όμως περιέγραψε το τι εκείνος είδε στην Ίριδα και την Μαλένα είπε ότι είχε την αίσθηση ότι είναι μια καλή μάνα.

Ο Μάνος Δασκαλάκης έχει ήδη δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και στην υπόθεση για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας.

