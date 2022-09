Life

Θύματα διαδικτυακής απάτης Αρναούτογλου - Λαζόπουλος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την διαδικτυακή απάτη σε βάρος τους.

Θύματα διαδικτυακής απάτης με κρυπτονομίσματα έπεσαν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Λάκης Λαζόπουλος.

Οι δύο αγαπημένοι άνδρες της τηλεόρασης μίλησαν στην εκπομπή ¨Το Πρωινό" για τις παγίδες του διαδικτύου και τη δική τους αντίδραση στην απάτη εις βάρος τους.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε πως "έμεινα έκπληκτος γιατί το είδα στο διαδίκτυο και μου έστελναν μηνύματα αν κέρδισα τόσα χρήματα" ενώ αμέσως ο ίδιος το διέψευσε "στην ραδιοφωνική μου εκπομπή και στο λογαριασμό μου στο instagram ξεκαθάρισα ότι δεν ισχύει".

Όπως τόνισε "είναι σαν τη Λερναία Ύδρα δεν μπορείς να το σταματήσεις, είναι απίθανο να κερδίσει κανείς τέτοιο ποσό αλλά θελκτικό για κάποιον καλοπροαίρετο".

Και ο Λάκης Λαζόπουλος έπεσε θύμα αντίστοιχης απάτης "δεν μπορεί δυστυχώς να κάνει τίποτα η επίσημη δίωξη, όμως απορώ πως δεν μπορεί να τους πιάσει ενώ μπαίνουν σε επίσημα σάιτ, έχουν δηλώσει αδυναμία αντιμετώπισης του φαινομένου".

Μάλιστα, όπως ανέφερε "έχω κινηθεί νομικά, όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι".









Ειδήσεις σήμερα:

Βισκαδουράκης στον ΑΝΤ1: Παρακολουθούσα την πορεία του κλεμμένου αυτοκινήτου μου από το epass (βίντεο)

Ιταλία - Μελόνι: η επικεφαλής της άκρας δεξιάς, η νίκη στις εκλογές και η υπόσχεση

Επιθέσεις με μαχαιρώματα σε Κηφισιά και Ομόνοια