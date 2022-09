Κοινωνία

Τροχαίο με δυο νεκρούς στην Αθηνών - Κορίνθου (εικόνες)

Τραγωδία στην εθνική οδό, με δυο ανθρώπους να χάνουν την ζωή τους, σε δυστύχημα με τρία αυτοκίνητα, που ξεκίνησε από φωτιά σε λάστιχο ταξί εν κινήσει.

Τροχαίο δυστύχημα με δυο νεκρούς σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην εθνική οδο Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου.

Ένα ταξί με 3 επιβαίνοντες τυλίχθηκε στις φλόγες στο 82ο χλμ της Εθνικής Οδού.

Ο οδηγός του ταξί έκανε δεξιά και στάθμευσε στη ΛΕΑ, με σκοπό να προλάβει να κατέβει ο ίδιος αλλά και οι επιβάτες.

Εν συνεχεία, οδηγός δεύτερου οχήματος που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, μείωσε τη ταχύτητα του, για να δει τί συμβαίνει, με αποτέλεσμα ο οδηγός τρίτου οχήματος να ” καρφωθεί” στο δεύτερο όχημα. Οι οδηγοί του δευτέρου και τρίτου οχήματος βρήκαν ακαριαίο θάνατο, κατά τη σύγκρουση, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα με 14 πυροσβέστες, που ανέσυραν τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους. Χωρίς αισθήσεις ανασυρθήκαν 2 άνδρες, συνεπεία τροχαίου, στο 89 χλμ Ν.Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 26, 2022



Φωτογραφίες: korinthostv.gr





