Δωδεκανήσα

Ρόδος - Τροχαίο: Νεκρός 24χρονος μετά από σύγκρουση της μηχανής του με ταξί (εικόνες)

Τραγωδία στην Ρόδο. Ακόμα ένα νέο παιδί έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.



Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στις 8.15 το πρωί στο 26ο χλμ της Λεωφόρου Ρόδου-Λίνδου, βρήκε ένας 24χρονος από τον Αρχάγγελο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 24χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα και συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με ταξί το οποίο προπορευόταν.

Προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστχύμηα, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.