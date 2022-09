Κόσμος

Πατριάρχης Κύριλλος: άφεση αμαρτιών στους Ρώσους στρατιώτες που πεθαίνουν στην Ουκρανία

Ο Πατριάρχης Κύριλλος έχει δηλώση τη στήριξή του στον Ρώσο πρόεδρο σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δήλωσε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που πεθαίνουν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας θα λάβουν άφεση αμαρτιών, λίγες ημέρες μετά την μερική επιστράτευση που διέταξε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πατριάρχης Κύριλλος είναι σύμμαχος του Πούτιν και έχει στηρίξει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Έχει επικρίνει στο παρελθόν όσους αντιτίθενται στον πόλεμο και έχει καλέσει τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από το Κρεμλίνο.

«Πολλοί πεθαίνουν στα πεδία του αδελφοκτόνου πολέμου», είπε ο 75χρονος Κύριλλος στην πρώτη του κυριακάτικη ομιλία μετά τη διαταγή επιστράτευσης. «Η Εκκλησία προσεύχεται να τελειώσει αυτή η μάχη όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε όσο το δυνατόν λιγότερα αδέλφια να αλληλοσκοτώνονται σε αυτόν τον αδελφοκτόνο πόλεμο».

«Αλλά την ίδια στιγμή, η Εκκλησία συνειδητοποιεί ότι αν κάποιος, ωθούμενος από την αίσθηση του καθήκοντος και την ανάγκη να εκπληρώσει τον όρκο του... πάει να κάνει αυτό που τον καλεί το καθήκον του και αν κάποιος πεθάνει κατά την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος , τότε έχει αναμφίβολα διαπράξει κάτι που ισοδυναμεί με θυσία. Θα έχει θυσιαστεί για άλλους. Και επομένως, πιστεύουμε ότι αυτή η θυσία ξεπλένει όλες τις αμαρτίες που έχει διαπράξει ένας τέτοιος άνθρωπος».

Η υποστήριξη του Κύριλλου στον πόλεμο στην Ουκρανία έχει βαθύνει τη ρήξη μεταξύ της ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών σε όλο τον κόσμο. Ο πάπας Φραγκίσκος, προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας, είναι ένθερμος αντίπαλος του πολέμου και φάνηκε να επιπλήττει τη θέση του Κύριλλου σε πολλές δημόσιες ομιλίες, συμπεριλαμβανομένης μιας νωρίτερα αυτό το μήνα όταν είπε ότι ο Θεός δεν υποστηρίζει τον πόλεμο.

