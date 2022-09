Κόσμος

Ρωσία - επιστράτευση: Συγκρούσεις μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών

Αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν σήμερα με πολίτες που αντιτίθενται στην επιστράτευση, στη νότια ρωσική περιοχή Νταγκεστάν, σε μια ακόμη ένδειξη της δυσαρέσκειας για την απόφαση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να στείλει εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη άνδρες να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Η πρώτη επιστράτευση της Ρωσίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που ανακοίνωσε ο Πούτιν την Τετάρτη, έχει προκαλέσει διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα. Η δημόσια οργή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονη σε φτωχές εθνοτικές μειονότητες, όπως το Νταγκεστάν, μια περιοχή με πλειοψηφία κατοίκων μουσουλμάνους, που βρίσκεται στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας στον ορεινό βόρειο Καύκασο.

Δεκάδες βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αψιμαχίες μεταξύ κατοίκων με την αστυνομία στην περιφερειακή πρωτεύουσα Μαχατσκαλά σήμερα, καθώς διαδηλωτές φώναζαν «όχι στον πόλεμο».

Ένα βίντεο εμφανίζει μια ομάδα γυναικών να απωθούν έναν αστυνομικό, ενώ πολλά σύντομης διάρκειας βίντεο δείχνουν βίαιες συγκρούσεις, όπως αστυνομικούς να κάθονται πάνω σε διαδηλωτές, καθώς η αστυνομία προσπάθησε να προβεί σε συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητα των βίντεο, τα οποία διαδόθηκαν ευρέως σε ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με την αστυνομία στο Νταγκεστάν.

Η μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info εξέφρασε ανησυχία για τα πλάνα με «συλλήψεις με πολύ σκληρά μέσα» που σημειώθηκαν στην Μαχατσκαλά.

Νωρίτερα σήμερα, αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα αφού δεκάδες διαδηλωτές σε ένα χωριό στο Νταγκεστάν είχαν αποκλείσει έναν κεντρικό δρόμο σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια σε αστυνομικούς που φέρεται να πήγαιναν να δώσουν φύλλα πορείας σε περισσότερους από 100 άνδρες από το χωριό, με πληθυσμό 8.000 κατοίκους, σύμφωνα με βίντεο.

Το Νταγκεστάν έχει ήδη πληρώσει βαρύ ανθρώπινο τίμημα κατά τη διάρκεια του επτάμηνου πολέμου. Σύμφωνα με καταμέτρηση της ρωσικής υπηρεσίας του BBC, τουλάχιστον 301 στρατιώτες από το Νταγκεστάν έχουν σκοτωθεί - οι περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη ρωσική περιοχή και πάνω από 10 φορές ο αριθμός των θανάτων από τη Μόσχα, η οποία έχει πέντε φορές μεγαλύτερο πληθυσμό.

Το υπουργείο Άμυνας, το οποίο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σχεδόν 6.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τις 24 Φεβρουαρίου, δεν έχει δώσει απολογισμό των θυμάτων ανά περιφέρεια.

Αθρόες συλλήψεις

Οι μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις είναι παράνομες σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία κατά των διαδηλώσεων και είναι σπάνιες εκτός μεγάλων πόλεων.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση σε συγκεντρώσεις κατά της επιστράτευσης στη Ρωσία από τότε που ο Πούτιν ανακοίνωσε την κίνηση, την οποία το Κρεμλίνο αποκαλεί «μερική επιστράτευση», δήλωσε η OVD-Info, η οποία παρακολουθεί τις διαδηλώσεις και παρέχει νομική βοήθεια σε όσους κρατούνται.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την οργή των πολιτών, ο κυβερνήτης του Νταγκεστάν, Σεργκέι Μελίκοφ δήλωσε σήμερα ότι «έγιναν λάθη» στην εκτέλεση της επιστράτευσης στην περιοχή, σε μια ανάρτησή του στη σελίδα του στο Telegram.

Υπήρξαν αρκετές αναφορές από όλη τη Ρωσία για άτομα χωρίς στρατιωτική θητεία ή γονείς μικρών παιδιών που κλήθηκαν στο στρατό - παρά τις εγγυήσεις του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου ότι αυτοί θα απαλλαγούν.

