Ρωσία: επιστράτευσαν ηλικιωμένους, ασθενείς και... μαίες

Τι ανακοίνωσαν για τα πιθανά λάθη που έγιναν κατά την επιστράτευση που κάλεσε ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι ρωσικές αρχές υποσχέθηκαν σήμερα ότι θα διορθώσουν τα «λάθη» που έκαναν στο πλαίσιο της μερικής επιστράτευσης που κήρυξε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς κλήθηκαν να υπηρετήσουν στον στρατό άνθρωποι που θα έπρεπε να είχαν απαλλαγεί.

Ανακοινώνοντας αυτήν τη «μερική» επιστράτευση εφέδρων για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, την περασμένη Τετάρτη, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι θα κληθούν μόνο όσοι έχουν στρατιωτική εμπειρία ή «σχετικές» δεξιότητες. Όμως οι πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν ξεπεράσει το όριο ηλικίας, ασθενών ή που θα έπρεπε να εξαιρεθούν για άλλους λόγους, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τις αρχές.

Στην περιοχή του Βόλγκογκραντ κλήθηκε να υπηρετήσει ένας απόστρατος ηλικίας 63 ετών, που πάσχει από σοβαρή μορφή διαβήτη και προβλήματα στον εγκέφαλο. Παρουσιάστηκε στο κέντρο εκπαίδευσης αλλά τον έστειλαν στο σπίτι του. Στην ίδια περιοχή, ο διευθυντής ενός μικρού αγροτικού σχολείου, ο 58χρονος Αλεξάντερ Φάλτιν, επιστρατεύτηκε αν και δεν έχει υπηρετήσει στον στρατό. Αφού η κόρη του δημοσιοποίησε την υπόθεση με ένα βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, κατάφερε και αυτός να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Κάνοντας μια ασυνήθιστη παραδοχή των «δυσλειτουργιών», η πρόεδρος της Άνω Βουλής, Βαλεντίνα Ματβιένκο, επέκρινε τις περιφερειακές αρχές που επιβλέπουν την επιστράτευση. «Ορισμένοι πιστεύουν, φαίνεται, ότι είναι σημαντικότερο να δώσουν γρήγορα αναφορά παρά να υλοποιήσουν σωστά μια σημαντική κρατική αποστολή. Τέτοιες υπερβολές είναι απολύτως απαράδεκτες», σχολίασε. «Φροντίστε η μερική επιστράτευση να ολοκληρωθεί με πλήρη σεβασμό των κριτηρίων. Και χωρίς να διαπράξετε ούτε ένα λάθος!» διέταξε.

Αυτά τα προβλήματα είναι άλλο ένα παράδειγμα των οργανωτικών δυσκολιών που εμφανίστηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Σάββατο, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο αρμόδιος για επιμελητειακά ζητήματα αντικαταστάθηκε από τον συνταγματάρχη Μιχαήλ Μιζίντσεφ.

Μολονότι οι αρχές παρουσιάζουν ως «μεμονωμένες περιπτώσεις» την επιστράτευση ανθρώπων που θα έπρεπε να έχουν εξαιρεθεί, οι δηλώσεις τους υποδηλώνουν μια ανησυχία για τις αντιδράσεις ενός μέρους του πληθυσμού. Το Σάββατο, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κρεμλίνου, ο Βαλέρι Φαντέγιεφ, κάλεσε τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού να «επιλύσει κατεπειγόντως τα προβλήματα» ώστε «να μην υπονομεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών». Ανέφερε ως παράδειγμα την επιστράτευση 70 οικογενειαρχών στην Μπουριάτα, στην ανατολική Σιβηρία, καθώς και νοσηλευτριών και μαιών, χωρίς καμία στρατιωτική εμπειρία, στην περιοχή του Σβερντλόφσκ, στα Ουράλια, τις οποίες απείλησαν με «δικαστικές διώξεις» αν αρνούνταν να παρουσιαστούν. Ο Φαντέγιεφ επέκρινε επίσης εκείνους που «παραδίδουν τις εντολές επιστράτευσης στις 2 τα ξημερώματα, λες και όλοι μας είμαστε» λιποτάκτες. Η μέθοδος αυτή προκαλεί «δυσαρέσκεια», προειδοποίησε.

Οι κυβερνήτες των περιοχών του Βλαντίμιρ και του Λένινγκραντ υποσχέθηκαν ότι όσοι επιστρατεύτηκαν «κατά λάθος», θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο κυβερνήτης του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντοζντένκο ζήτησε από τους επικεφαλής των περιφερειών «να εξετάσουν προσωπικά τα αιτήματα των κατοίκων και να ασχοληθούν με κάθε υπόθεση».

Πολλοί φοιτητές είπαν επίσης ότι τους επιστράτευσαν αν και οι αρχές δήλωναν ότι θα εξαιρεθούν.

Το βράδυ του Σαββάτου ο Πούτιν υπέγραψε ένα διάταγμα που προβλέπει την εξαίρεση όσων σπουδάζουν σε πανεπιστήμια ή σε επαγγελματικές, κρατικές σχολές.

Μια άλλη αμφιλεγόμενη περίπτωση είναι εκείνη των διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την επίθεση στην Ουκρανία και επιστρατεύτηκαν ενώ ήταν υπό κράτηση. Το Κρεμλίνο είπε ότι δεν βλέπει τίποτα το «παράνομο».

