Ειδικό δικαστήριο: Χωρίς τηλεοπτική κάλυψη η δίκη Παπαγγελόπουλου - Τουλουπάκη

Απορρίφθηκε το αίτημα Παπαγγελόπουλου για υποστήριξη πολιτικής αγωγής από την Γεωργία Τσατάνη.

Από το Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών απορρίφθηκε, κατά πλειοψηφία (8 έναντι 5), παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων Δημήτρη Παπαγγελόπούλου και Ελένης Τουλουπακη για συνεχή τηλεοπτική κάλυψη της δίκης.

Ειδικότερα, από τα 13 μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου μειοψήφησαν τα πέντε που είναι: Βασιλική Ηλιοπούλου (πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου), Ρωξάνη Γιαννουλάτου, Παναγιώτης Τσούκας, Βαρβάρα Ραφτοπούλου και Βασίλειος Αραβαντινός.

Το Ειδικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν υφίσταται σημαντικό ουσιώδες δημόσιο συμφέρον για να καλυφθεί η δίκη.

Προηγούμενα, η εισαγγελέας της έδρας Όλγα Σμυρλή δήλωσε ότι συναινεί στο να καλυφθεί πλήρως η δίκη, καθώς συμβάλλουν και λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Η κυρία Σμυρλή, επισήμανε ότι δεν βρίσκει λόγους για να μην συναινέσει για την τηλεοπτική κάλυψη, καθώς η επίμαχη υπόθεση έχει απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα έντονα τον πολιτικό και δικαστικό κόσμο. Οι συνήγοροι χαιρέτησαν την εισαγγελική πρόταση και το δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη για να αποφασίσει επί του αιτήματος, το οποίο τελικά και απορρίφθηκε

Προηγουμένως, το Ειδικό Δικαστήριο απέρριψε, το αίτημα της πρώην εισαγγελέως Εφετών, Γεωργίας Τσατάνη, να παρασταθεί ως πολιτική αγωγή (παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος). Δηλαδή, η κυρία Τσατάνη δεν μπορεί να παρασταθεί ως πολιτική αγωγή υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου.

Προηγούμενα, η Όλγα Σμυρλή εισαγγελέας της έδρας Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα των συνηγόρων του κ. Παπαγγελόπουλου να μην γίνει δεκτή η παράσταση της πρώην εισαγγελέως Εφετών Γεωργίας Τσατάνη, ως πολιτικής αγωγής.

Με την έναρξη της σημερινής τρίτης κατά σειρά ημέρας ακροαματικής διαδικασίας στο Ειδικό Δικαστήριο, η κ. Σμυρλή πρότεινε να γίνει δεκτή η ένσταση των συνηγόρων του κ. Παπαγγελόπουλου ότι έχει παραγραφεί το δικονομικό δικαίωμα της κυρίας Τσατάνη. Και αυτό γιατί η κυρία Τσατάνη είχε καταθέσει δήλωση πολιτικής αγωγής 16.2.2022 και η παλαιότερη (2018) δήλωση που είχε υποβάλλει, δεν αφορούσε την υπόθεση που τώρα δικάζεται, άλλα άλλη υπόθεση, αυτής της βομβιστικής ενέργειας σε βάρος της. Οι συνήγοροι της κυρίας Τσατάνη, αντέκρουσαν την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, ενώ αντίθετα οι δικηγόροι του κ. Παπαγγελόπουλου χαρακτήρισαν θεμελιωμένη την εισαγγελική πρόταση και συντάχθηκαν με αυτή.

Το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022.

