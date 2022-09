Κοινωνία

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Τροχαίο με τραυματίες (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Λεωφόρο Ποσειδώνος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δυο άτομα.