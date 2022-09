Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Η Άγκυρα τραβάει το σκοινί… στα άκρα

Νυχτερινή τηλεδιάσκεψη Ακάρ με διοικητές στρατού εν μέσω κρίσης με Ελλάδα.

Η επιθετική ρητορική της Άγκυρας κατά της Ελλάδας, συνεχίζει να διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και καλλιεργείται τόσο από την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων της γείτονος, όσο και από τα περισσότερα ΜΜΕ.

Με βασικό θέμα τον εξοπλισμό των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και την αναγνώριση του ψευδοκράτους συνεδριάζει αύριο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «θα αξιολογηθούν οι διπλωματικές κινήσεις της Τουρκίας για αναγνώριση της ‘τδβκ’, στηρίζοντας το όραμα των δύο κρατών το οποίο βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς».

Αναφέρεται ακόμη ότι θα αξιολογηθούν επίσης «οι αυξανόμενες προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας, παραβιάσεις των (τουρκικών) χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου και παρενοχλήσεις τουρκικών πολεμικών». Θα αξιολογηθεί επίσης «η στάση της Ελλάδας απέναντι στους παράνομους μετανάστες και η παραβίαση του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα», όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα συζητηθούν και μέτρα εναντίον ΡΚΚ στα σύνορα Ιράκ και Συρίας καθώς και μέτρα εναντίον της οργάνωσης FETO (γικουλενιστές).

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατηγός Γιασάρ Γκιουλέρ και τους διοικητές δυνάμεων, τους αναπληρωτές υπουργούς και τους διοικητές μονάδων.

Το θέμα με την στρατικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, χρησιμοποιείται κι από την τουρκική αντιπολίτευση για να επιτεθεί στον Ερντογάν. Ο βουλευτής του CHP, Ουτκού Τσακιροζέρ, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι «είναι απαράδεκτο η Ελλάδα να φέρνει τεθωρακισμένα στα νησιά κάτω από τη μύτη μας, η κυβέρνηση γιατί έμεινε σιωπηλή; Φιάσκο η εξωτερική πολιτική του Ερντογάν».





